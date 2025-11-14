До 100 единиц: эксперт назвал, когда Украина может получить ракеты "Томагавк"

Соединенные Штаты могут согласовать передачу Украине ракет "Томагавк" уже в конце 2025-го года или в первой половине 2026-го года.

В целом США имеют около 4000 ракет этого типа, но Украине могут предоставить около 50-100 ракет. Об этом заявил директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки Андрей Добрянский в эфире канала"Мы — Украина".

По его словам, сейчас есть оптимистичные американские военные эксперты, которые называют именно этот срок.

При этом Добрянский отмечает, что такие ракеты были бы эффективны для нанесения дальнобойных ударов по объектам нефтяной промышленности РФ.

В то же время он отметил, что чаще эти ракеты используются после завершения боевых действий, чтобы быть определенным сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров.

Эксперт сравнивает возможное предоставление "Томагавков" с договоренностью о поставках Швецией самолетов Gripen. О том, что Украина получит эти самолеты, стало известно в сентябре. Эксперты объясняли, почему Украина не сможет получить 100 самолетов от Швеции во время полномасштабной войны.

"Но, если бы Украина получила и смогла бы использовать "Томагавки" срочно, это бы помогло в этой войне", — резюмировал Добрянский.

Ранее американский эксперт объяснил, почему Украина сможет одержать победу в войне против России, не осуществляя дополнительную эскалацию. В частности, он поддержал решение президента США Дональда Трампа не отправлять в Украину ракеты Tomahawk, о поставках которых просил Владимир Зеленский, ведь это могло бы вызвать дополнительную эскалацию.

Напомним, что в конце октября стало известно, что Пентагон поддержал передачу Украине ракет Tomahawk, но финальное решение должен принять Трамп. Позиция американского лидера остается неизвестной — сначала он заявлял, что США имеют достаточные запасы "Томагавков" для возможной помощи Украине. Но после разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заявил Зеленскому, что передача ракет откладывается.