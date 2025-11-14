До 100 одиниць: експерт назвав, коли Україна може отримати ракети "Томагавк"

Сполучені Штати можуть погодити передачу Україні ракет "Томагавк" вже в кінці 2025-го року або в першій половині 2026-го року.

Загалом США мають близько 4000 ракет цього типу, але Україні можуть надати близько 50-100 ракет. Про це заявив директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський в ефірі каналу "Ми — Україна".

За його словами, наразі є оптимістичні американські військові експерти, які називають саме цей термін.

При цьому Добрянський наголошує, що такі ракети були б ефективні для завдання далекобійних ударів по об'єктах нафтової промисловості РФ.

У той же час він зазначив, що частіше ці ракети використовуються після завершення бойових дій, аби бути певним стримуючим фактором для потенційних агресорів.

Експерт порівнює можливе надання "Томагавк" з домовленістю про постачання Швецією літаків Gripen. Про те, що Україна отримає ці літаки, стало відомо в вересні. Експерти пояснювали, чому Україна не зможе отримати 100 літаків від Швеції під час повномасштабної війни.

"Але, якщо б Україна отримала і змогла б використовувати "Томагавки" терміново, це б допомогло в цій війні", — резюмував Добрянський.

Раніше американський експерт пояснив, чому Україна зможе здобути перемогу у війні проти Росії, не здійснюючи додаткову ескалацію. Зокрема, він підтримав рішення президента США Дональда Трампа не надсилати до України ракети Tomahawk, про постачання яких просив Володимир Зеленський, адже це могло б викликати додаткову ескалацію.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня стало відомо, що Пентагон підтримав передачу Україні ракет Tomahawk, але фінальне рішення має ухвалити Трамп. Позиція американського лідера лишається невідомою — спочатку він заявляв, що США мають достатні запаси "Томагавків" для можливої допомоги Україні. Але після розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним заявив Зеленському, що передача ракет відкладається.