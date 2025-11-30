ВСУ освободили Ивановку, в то же время россияне продвинулись возле Мирнограда, — DeepState

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Ивановка в Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют обновления аналитического портала DeepState.

Данные о зачистке отображены на карте боевых действий. Одновременно портал зафиксировал продвижение российских подразделений в районе Мирнограда Донецкой области.

Россияне продвинулись возле Мирнограда Фото: Deep State

Освобождение Ивановки

По данным 37-й отдельной бригады морской пехоты, бойцы бригады полностью освободили Ивановку и ее южные окраины. Во время зачистки морпехи ликвидировали 53 российских военных, еще 19 оккупантов сдались в плен.

"В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта и еще 19 взяты в плен", — отметили в 37-й ОБрМП и обнародовали видео с пленными.

ВСУ освободили Ивановку Фото: Deep State

Ситуация на фронте

Напомним, 27 ноября на Гуляйпольском направлении ВС РФ оккупировали село Зеленый Гай и еще ближе подошли к Гуляйполю, сообщили аналитики. В течение недели ситуация на этом отрезке стабильно ухудшалась, но ее сумело стабилизировать оперативное командование "Юг" Сил обороны Украины. Что произошло рядом с Гуляйполем, что город едва не потеряли.

Відео дня

22 ноября российские оккупанты совершили несколько небольших накатов в Запорожской области, в частности танк и БТР совершил попытку прорыва на село Новоданиловка.

20 ноября сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации вытеснили украинцев с местности между селами Затишье и Веселое, установили аналитики. Враги приблизились к северо-восточным окраинам Гуляйполя, также есть угроза с юго-востока.