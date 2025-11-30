ЗСУ звільнили Іванівку, водночас росіяни просунулися біля Мирнограда, — DeepState

Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Іванівка у Дніпропетровській області. Про це свідчать оновлення аналітичного порталу DeepState.

Дані про зачистку відображені на мапі бойових дій. Одночасно портал зафіксував просування російських підрозділів у районі Мирнограда Донецької області.

Росіяни просунулись біля Мирнограда Фото: Deep State

Звільнення Іванівки

За даними 37-ї окремої бригади морської піхоти, бійці бригади повністю звільнили Іванівку та її південні околиці. Під час зачистки морпіхи ліквідували 53 російських військових, ще 19 окупантів здалися в полон.

"Внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон", — зазначили у 37-й ОБрМП та оприлюднили відео з полоненими.

ЗСУ звільнили Іванівку Фото: Deep State

Ситуація на фронті

Нагадаємо, 27 листопада на Гуляйпільському напрямку ЗС РФ окупували село Зелений Гай та ще ближче підійшли до Гуляйполя, повідомили аналітики. Протягом тижня ситуація на цьому відрізку стабільно погіршувалась, але її зуміло стабілізувати оперативне командування "Південь" Сил оборони України. Що сталось поруч з Гуляйполем, що місто ледь не втратили.

Відео дня

22 листопада російські окупанти здійснили декілька невеликих накатів в Запорізькій області, зокрема танк та БТР здійснив спробу прориву на село Новоданилівка.

20 листопада повідомлялось, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації витіснили українців за місцевості між селами Затишшя та Веселе, встановили аналітики. Вороги наблизились до північно-східних околиць Гуляйполя, також є загроза з південного сходу.