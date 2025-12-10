"Первый случай": Кремль может воспользоваться гибелью британского военного в Украине, — Sky News

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в Украине вдали от линии фронта, что стало первым случаем гибели действующего военнослужащего. Кремль может воспользоваться инцидентом в собственных интересах.

Гибель британского военного проливает редкий свет на мало обсуждаемую деятельность британских военных внутри Украины во время полномасштабной войны с Россией. Об этом пишет издание Sky News.

Британская военная миссия в Украине практически не раскрывается в публичном пространстве. Все из-за того, что россияне могут воспользоваться данными о дискретном присутствии войск Великобритании, чтобы ошибочно утверждать, что британские солдаты якобы активно воюют против российских войск, отмечает медиа.

"Первая подтвержденная смерть действующего члена британских вооруженных сил подтверждает значительные риски, на которые они идут", — говорится в материале.

Відео дня

Автор публикации считает, что Кремль также может воспользоваться этим инцидентом для того, чтобы усиливать ложную информационную кампанию относительно якобы присутствия войск НАТО на территории Украины, а также утверждений, что они уже ведут прямые боевые действия с Россией.

Стоит заметить, что в России уже звучали утверждения о том, что войска ВС РФ якобы "де-факто" воюют с НАТО. Об этом в частности заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в сентябре этого года, отмечая, что это утверждение не требует дополнительных доказательств.

Как пишет Sky News со ссылкой на источники The Sun, погибший военнослужащий был членом спецподразделения. Однако пока официального подтверждения этих данных нет, звание и должность военного не разглашаются.

Гибель британского военного в Украине: что известно

9 декабря британское Минобороны сообщило в соцсетях, что военнослужащий Великобритании погиб в Украине. Сообщалось, что военный получил ранение во время наблюдения за испытанием нового оружия украинскими Силами обороны вдали от линии фронта.

В BBC отметили, что инцидент стал первым подтвержденным случаем с 2022 года.

Напомним, 8 декабря на странице 39-й бригады тактической авиации сообщили о гибели старшего штурмана авиации Евгения Иванова.

Также 2 декабря в соцсетях информировали, что на фронте погиб режиссер программы "Орел и Решка" Василий Хомко.