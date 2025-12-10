"Перший випадок": Кремль може скористатися загибеллю британського військового в Україні, — Sky News

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув в Україні далеко від лінії фронту, що стало першим випадком гибелі чинного військовослужбовця. Кремль може скористатися інцидентом у власних інтересах.

Загибель британського військового проливає рідкісне світло на діяльність британських військових усередині України під час повномасштабної війни з Росією, що мало обговорюється. Про це пише видання Sky News.

Британська військова місія в Україні практично не розкривається у публічному просторі. Все через те, що росіяни можуть скористатися даними про дискретну присутність військ Великобританії, щоб помилково стверджувати, що британські солдати нібито активно воюють проти російських військ, зазначає медіа.

"Перша підтверджена смерть чинного члена британських збройних сил підтверджує значні ризики, на які вони йдуть", — йдеться у матеріалі.

Автор публікації вважає, що Кремль також може скористатися цим інцидентом для того, щоб посилювати неправдиву інформаційну кампанію щодо нібито присутності військ НАТО на території України, а також тверджень, що вони вже ведуть прямі бойові дії з Росією.

Варто зауважити, що у Росії вже лунали твердження про те, що війська ЗС РФ нібито "де-факто" воюють з НАТО. Про це зокрема заявляв прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у вересні цього року, зазначаючи, що це твердження не потребує додаткових доказів.

Як пише Sky News з посиланням на джерела The Sun, загиблий військовослужбовець був членом спецпідрозділу. Однак наразі офіційного підтвердження цих даних немає, звання та посада військового не розголошуються.

Загибель британського військового в Україні: що відомо

9 грудня британське Міноборони повідомило у соцмережах, що військовослужбовець Великої Британії загинув в Україні. Повідомлялося, що військовий зазнав поранення під час спостереження за випробуванням нової зброї українськими Силами оборони далеко від лінії фронту.

У BBC наголосили, що інцидент став першим підтвердженим випадком з 2022 року.

