Как Германия будет наказывать за уклонение от воинского учета: штраф €1000 и не только

Министерство обороны Германии пообещало наказывать граждан, которые отказываются от обновленных правил воинского учета. Правила начнут действовать в 2026 году и касаются всех 18-летних юношей и девушек (по желанию). Если люди будут отказываться становиться на учет, то их могут оштрафовать на 1000 евро и привлечь полицию. Как Бундесвер будет реагировать на действия немцев, которые будут уклоняться от усиления воинского учета в условиях угрозы новой войны в Европе?

Начиная с 2026 года, немцы, достигшие 18 лет, будут получать специальную анкету, в которой указывают информацию о состоянии здоровья и готовности проходить военную службу, рассказало медиа Welt. После этого они должны пройти медицинскую комиссию и ожидать приглашения на прохождение службы. Если игнорировать требования, то сначала им будут присылать официальные уведомления, а затем оштрафуют на 1000 евро. Кроме того, будут наказывать, если указать ложные данные о здоровье. Если же новый закон о военной службе и дальше будут игнорировать, то к делу подключается полиция.

Первые анкеты поступят всем 18-летним немцам и немкам в формате бумажного письма, в котором будет короткий текст, специальный числовой код и QR-код, который будет вести на сайт с "Анкетой военной службы". Мужчины обязаны заполнить анкету, а женщины — добровольно. После заполнения анкеты пришлют приглашение на медицинский осмотр, а если его не пройти, то в соответствующее учреждение доставит полиция.

Медиа напомнило, что в 2026 году Германия планирует увеличить количество военнослужащих до 186-190 тыс. человек (в 2025 — 183 тыс.). Кроме того, к 2030 году армия должна увеличиться до 255-270 тыс. (на 30% по сравнению с 2025 годом).

Отметим, штраф в Украине за нарушение воинского учета во время военного положения — от 17 до 25,5 тыс. грн, также есть статьи Уголовного кодекса, которые наказывают за такое поведение. В случае, если человек сопротивляется действиям военнослужащих терцентров комплектования, их может привезти в принудительном порядке наряд полиции.

Германия и война РФ — детали

Фокус писал о поведении личного состава Бундесвера после начала большой войны. Как написали немецкие медиа, в течение нескольких недель уволилось полтысячи военнослужащих. Озвученные причины увольнения — "из-за моральных вопросов" и из-за неготовности к боевым действиям из-за войны в Европе.

Между тем в течение 2025 года правительство Германии оказывало Украине политическую, финансовую и вооруженную поддержку. ВСУ не получили ракет TAURUS, но поступило несколько пакетов военной помощи, состав которых со временем перестали обнародовать, а также ЗРК Patriot для отражения воздушных ударов ВС РФ.

Напоминаем, 20 ноября федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предоставлении Украине дальнобойных ракет и объяснил, почему так часто вспоминают TAURUS.