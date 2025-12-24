Як Німеччина каратиме за ухилення від військового обліку: штраф €1000 і не тільки

Міністерство оборони Німеччини пообіцяло карати громадян, які відмовляються від оновлених правил військового обліку. Правила почнуть діяти у 2026 році і стосуються усіх 18-річних юнаків та дівчат (за бажанням). Якщо люди відмовлятимуться ставати на облік, то їх можуть оштрафувати на 1000 євро та долучити поліцію. Як Бундесвер реагуватиме на дії німців, які ухилятимуться від посилення військового обліку в умовах загрози нової війни в Європі?

Починаючи з 2026 року, німці, які досягли 18 років, отримуватимуть спеціальну анкету, у якій вказують інформацію про стан здоров'я та готовність проходити військову службу, розповіло медіа Welt. Після цього вони повинні пройти медичну комісію та очікувати запрошення на проходження служби. Якщо ігнорувати вимоги, то спершу їм надсилатимуть офіційні сповіщення, а потім оштрафують на 1000 євро. Крім того, каратимуть, якщо вказати брехливі дані про здоров'я. Якщо ж новий закон про військову службу і далі ігноруватимуть, то до справи долучається поліція.

Перші анкети надійдуть усім 18-річним німцям та німкеням у форматі паперового листа, у якому буде короткий текст, спеціальний числовий код та QR-код, який вестиме на сайт з "Анкетою військової служби". Чоловіки зобов'язані заповнити анкету, а жінки — добровільно. Після заповнення анкети надішлють запрошення на медичний огляд, а якщо його не пройти, то у відповідний заклад доставить поліція.

Медіа нагадало, що у 2026 році Німеччина планує збільшити кількість військовослужбовців до 186–190 тис. осіб (у 2025 — 183 тис.). Крім того, до 2030 року армія повинна збільшитись до 255–270 тис. (на 30% у порівнянні з 2025 роком).

Зазначимо, штраф в Україні за порушення військового обліку під час воєнного стану — від 17 до 25,5 тис. грн, також є статті Кримінального кодексу, які карають за таку поведінку. У випадку, якщо людина опирається діям військовослужбовців терцентрів комплектування, їх може привезти у примусовому порядку наряд поліції.

Німеччина та війна РФ — деталі

Фокус писав про поведінку особового складу Бундесверу після початку великої війни. Як написали німецькі медіа, протягом кількох тижнів звільнилось пів тисячі військовослужбовців. Озвучені причини звільнення — "через моральні питання" і через неготовність до бойових дій через війну в Європі.

Тим часом протягом 2025 року уряд Німеччини надавав Україні політичну, фінансову та збройну підтримку. ЗСУ не отримали ракет TAURUS, але надійшло кілька пакетів військової допомоги, склад яких з часом перестали оприлюднювати, а також ЗРК Patriot для відбиття повітряних ударів ЗС РФ.

Нагадуємо, 20 листопада федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про надання Україні далекобійних ракет та пояснив, чому так часто згадують TAURUS.