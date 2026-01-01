Поддержите нас UA
За неделю до свадьбы: на войне против России погиб доброволец из Австралии

Рассел Аллан Уилсон погиб в Донецкой области в декабре
Рассел Аллан Уилсон погиб в российско-украинской войне | Фото: Facebook

Австралийский доброволец Рассел Аллан Уилсон, который несколько лет воевал за Украину, погиб 12 декабря 2025 года в Донецкой области, всего за неделю до своей свадьбы.

Об этом пишет The Guardian. Друг Уилсона сказал, что того убили во время последнего задания, и что он должен был жениться буквально через неделю.

Погиб австралийский доброволец

В одном из сообщений в соцсетях от 19 декабря мужчина, который называет себя ветераном армии США, сказал, что Уилсон "решил остаться, когда было бы легче уйти".

"Он стоял на своем в месте, где свобода платится кровью, и он отдал свою жизнь, чтобы другие могли сохранить свою. Украина сегодня свободнее благодаря ему, но мир тише без его смеха, его упрямого мужества, его присутствия рядом с нами", — сказал мужчина.

В своем заявлении Министерство иностранных дел Австралии заявило, что оно "знает о сообщении о смерти австралийца в Украине" и ищет подтверждение от местных властей.

Рассел Аллан Уилсон
В других публикациях в социальных сетях упоминалось, что Уилсон служил в австралийской армии и находится в Украине с 2023 года. Сообщалось, что он был из Госфорда, на Центральном побережье Нового Южного Уэльса, но также жил в Брисбене.

"Он был таким человеком, которому вы доверяли свою жизнь, не задумываясь. Такой, который появлялся, когда это имело значение. Такой, которого вы с гордостью называете семьей", — рассказал знакомый погибшего.

По данным издания, по меньшей мере восемь австралийцев погибли в боях в Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

