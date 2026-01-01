За тиждень до весілля: на війні проти Росії загинув доброволець з Австралії

Австралійський доброволець Рассел Аллан Вілсон, який кілька років воював за Україну, загинув 12 грудня 2025 року в Донецькій області, лише за тиждень до свого весілля.

Про це пише The Guardian. Друг Вілсона сказав, що того вбили під час останнього завдання, і що він мав одружитися буквально за тиждень.

Загинув австралійський доброволець

В одному з дописів в соцмережах від 19 грудня чоловік, який називає себе ветераном армії США, сказав, що Вілсон "вирішив залишитися, коли було б легше піти".

"Він стояв на своєму в місці, де свобода платиться кров’ю, і він віддав своє життя, щоб інші могли зберегти своє. Україна сьогодні вільніша завдяки йому, але світ тихіший без його сміху, його впертої мужності, його присутності поруч із нами", — сказав чоловік.

У своїй заяві Міністерство закордонних справ Австралії заявило, що воно "знає про повідомлення про смерть австралійця в Україні" та шукає підтвердження від місцевої влади.

Рассел Аллан Вілсон загинув у Донецькій області в грудні Фото: Facebook

В інших публікаціях у соціальних мережах згадувалося, що Вілсон служив в австралійській армії та перебуває в Україні з 2023 року. Повідомлялося, що він був з Госфорда, на Центральному узбережжі Нового Південного Уельсу, але також жив у Брисбені.

"Він був такою людиною, якій ви довіряли своє життя, не замислюючись. Така, яка з'являлася, коли це мало значення. Така, яку ви з гордістю називаєте родиною", — розповів знайомий загиблого.

За даними видання, щонайменше вісім австралійців загинули в боях в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

