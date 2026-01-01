За тиждень до весілля: на війні проти Росії загинув доброволець з Австралії
Австралійський доброволець Рассел Аллан Вілсон, який кілька років воював за Україну, загинув 12 грудня 2025 року в Донецькій області, лише за тиждень до свого весілля.
Про це пише The Guardian. Друг Вілсона сказав, що того вбили під час останнього завдання, і що він мав одружитися буквально за тиждень.
Загинув австралійський доброволець
В одному з дописів в соцмережах від 19 грудня чоловік, який називає себе ветераном армії США, сказав, що Вілсон "вирішив залишитися, коли було б легше піти".
"Він стояв на своєму в місці, де свобода платиться кров’ю, і він віддав своє життя, щоб інші могли зберегти своє. Україна сьогодні вільніша завдяки йому, але світ тихіший без його сміху, його впертої мужності, його присутності поруч із нами", — сказав чоловік.
У своїй заяві Міністерство закордонних справ Австралії заявило, що воно "знає про повідомлення про смерть австралійця в Україні" та шукає підтвердження від місцевої влади.
В інших публікаціях у соціальних мережах згадувалося, що Вілсон служив в австралійській армії та перебуває в Україні з 2023 року. Повідомлялося, що він був з Госфорда, на Центральному узбережжі Нового Південного Уельсу, але також жив у Брисбені.
"Він був такою людиною, якій ви довіряли своє життя, не замислюючись. Така, яка з'являлася, коли це мало значення. Така, яку ви з гордістю називаєте родиною", — розповів знайомий загиблого.
За даними видання, щонайменше вісім австралійців загинули в боях в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Фотограф, митець і військовослужбовець Юрій Костишин із позивним "Кіт Характерник" загинув на війні у віці 48 років.
- Зірка комедійного серіалу "Слуга народу" Іван Кононенко загинув на фронті. Українського актора майже рік вважали зниклим безвісти на Курському напрямку.
Крім того, командир "РДК" Денис Капустін насправді живий, а його "смерть" була спецоперацією української розвідки.