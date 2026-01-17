Иран готовится к войне после протестов: секретный завод выпускает ракеты 24 часа в сутки, — СМИ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи остается у власти несмотря на массовые беспорядки в Иране. Эксперты говорят, что в последние дни иранские производственные линии могли наращивать ракетный арсенал для новых ударов по Израилю, а также после летних ударов США страна могла сохранить часть ядерного материала.

Об угрозах для мирового порядка после подавления массовых протестов в Иране пишет британский таблоид The Sun. Президент США Дональд Трамп отменил удары по иранскому руководству и военным объектам, которыми угрожал ранее, объяснив это тем, что исламисты якобы отказались от планов казнить арестованных протестующих.

Британский аналитик и историк обороны Пол Бивер отметил, что режим Ирана, вероятно, быстро восстанавливает баллистический арсенал, что может спровоцировать катастрофические события в регионе.

"Возможно, они и ослабли, но загнанная в угол бешеная собака — очень опасное животное, и лидер режима будет представлять наибольшую угрозу, когда им уже нечего будет терять", — сказал историк.

На фоне протестов в Иране могли восстанавливать арсеналы

Эксперты сообщили газете The Sun, что во время удара бомбардировщиков B-2 США по ядерным объектам Ирана в июле 2025 года была уничтожена значительная часть иранского ядерного материала — почти полтонны обогащенного на 60% урана. По словам журналистов, израильские шпионы и американские спутники опасаются, что этот материал для бомбы с трех атакованных атомных электростанций теперь перевезли на новый укрепленный завод "Судного дня" под вершиной "Гора Кирка".

Доктор Раз Зиммт из Израильского института исследований национальной безопасности считает риски эскалации "очень высокими".

"Если мы дойдем до следующего раунда войны, я ожидаю, что Израиль будет атаковать не только военные объекты, ядерные объекты или ракеты — они будут поражать нефтяные установки и сам исламский режим. Тогда меня беспокоит то, что Иран нанесет ответный удар, запустив больше ракет, и обострит конфликт, атакуя интересы США или даже арабские страны Персидского залива", — сказал журналистам эксперт.

Иранские военные базы подвергались атакам США, однако ядерные объекты могут быть уничтожены не полностью Фото: Скриншот

Он также согласился с предположениями, что ядерная программа Ирана не была полностью уничтожена.

"Мы знаем, что по меньшей мере 400 кг расщепляемого материала, то есть обогащенного до 60 процентов урана, все еще остается в Иране. Если 60-процентный уран обогатить до высшего военного уровня — 90 процентов — этого будет достаточно для производства десяти ядерных бомб", — сказал эксперт.

По его словам, новый секретный завод режима может быть построен под сотнями метров твердой породы, глубже, чем был объект в Фордо, что усложнит его поиск.

После протестов Иран может ударить по Израилю

По словам директора иранских проектов Международной кризисной группы Али Ваеза, иранские чиновники говорили, что ракетные заводы работают 24 часа в сутки, поэтому Иран удваивает готовность к следующему раунду войны с Израилем, если тот снова начнет боевые действия.

"Они надеются выпустить 2 000 ракет одновременно, чтобы преодолеть израильскую оборону, а не 500 в течение 12 дней", — сказал Али Ваез.

Лидер Ирана Хаменеи заявлял, что "высокомерная природа США не принимает ничего, кроме капитуляции", а иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи отклонил просьбу о прямых переговорах и прекращении обогащения урана, обвинив американскую сторону в выдвижении "неприемлемых и невозможных условий". При этом иранские власти отвергали обвинения в намерениях создать ядерное оружие.

Несмотря на протесты в Иране аятолла Хаменеи остается у власти Фото: X (Twitter)

Протесты в Иране: что известно

13 января медиа CBS News писало, что по разным оценкам реальное количество жертв протестов в Иране составляет от 12 до 20 тысяч человек, что значительно превышает официальные данные о 2 тысячах погибших.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США могут провести военное вмешательство в Иран в ближайшие 24 часа, однако этого не произошло.

Журналисты издания Foreign Policy 15 января писали, что РФ тайно способствует подавлению протестов в Иране: поставляет оружие и помогает блокировать интернет и связь.