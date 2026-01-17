Іран готується до війни після протестів: секретний завод випускає ракети 24 години на добу, — ЗМІ

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї залишається при владі попри масові заворушення в Ірані. Експерти кажуть, що протягом останніх днів іранські виробничі лінії могли нарощувати ракетний арсенал для нових ударів по Ізраїлю, а також після літніх ударів США країна могла зберегти частину ядерного матеріалу.

Про загрози для світового порядку після придушення масових протестів в Ірані пише британський таблоїд The Sun. Президент США Дональд Трамп скасував удари по іранському керівництву та військових об'єктах, якими погрожував раніше, пояснивши це тим, що ісламісти нібито відмовилися від планів стратити заарештованих протестувальників.

Британський аналітик та історик оборони Пол Бівер зазначив, що режим Ірану, імовірно, швидко відновлює балістичний арсенал, що може спровокувати катастрофічні події в регіоні.

"Можливо, вони й ослабли, але загнаний у кут скажений собака — дуже небезпечна тварина, і лідер режиму становитиме найбільшу загрозу, коли їм вже нічого не буде втрачати", — сказав історик.

Відео дня

На тлі протестів в Ірані могли відновлювати арсенали

Експерти повідомили газеті The Sun, що під час удару бомбардувальників B-2 США по ядерних об'єктах Ірану в липні 2025 року була знищена значна частина іранського ядерного матеріалу — майже пів тонни збагаченого на 60% урану. За словами журналістів, ізраїльські шпигуни та американські супутники побоюються, що цей матеріал для бомби з трьох атакованих атомних електростанцій тепер перевезли на новий укріплений завод "Судного дня" під вершиною "Гора Кирка".

Доктор Раз Зіммт з Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки вважає ризики ескалації "дуже високими".

"Якщо ми дійдемо до наступного раунду війни, я очікую, що Ізраїль буде атакувати не лише військові об'єкти, ядерні об'єкти чи ракети — вони вражатимуть нафтові установки та сам ісламський режим. Тоді мене турбує те, що Іран завдасть удару у відповідь, запустивши більше ракет, та загострить конфлікт, атакуючи інтереси США чи навіть арабські країни Перської затоки", — сказав журналістам експерт.

Іранські військові бази зазнавали атак США, проте ядерні об'єкти можуть бути знищені не повністю Фото: Скриншот

Він також погодився з припущеннями, що ядерна програма Ірану не була цілком знищена.

"Ми знаємо, що щонайменше 400 кг розщеплюваного матеріалу, тобто збагаченого до 60 відсотків урану, все ще залишається в Ірані. Якщо 60-відсотковий уран збагатити до вищого військового рівня — 90 відсотків — цього буде достатньо для виробництва десяти ядерних бомб", — сказав експерт.

За його словами, новий секретний завод режиму може бути побудований під сотнями метрів твердої породи, глибше, ніж був об'єкт у Фордо, що ускладнить його пошук.

Після протестів Іран може вдарити по Ізраїлю

За словами директора іранських проєктів Міжнародної кризової групи Алі Ваеза, іранські чиновники казали, що ракетні заводи працюють 24 години на добу, тож Іран подвоює готовність до наступного раунду війни з Ізраїлем, якщо той знову почне бойові дії.

"Вони сподіваються випустити 2 000 ракет одночасно, щоб подолати ізраїльську оборону, а не 500 протягом 12 днів", — сказав Алі Ваез.

Лідер Ірану Хаменеї заявляв, що "зарозуміла природа США не приймає нічого, крім капітуляції", а іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі відхилив прохання про прямі перемовини та припинення збагачення урану, звинувативши американську сторону у висуванні "неприйнятних та неможливих умов". При цьому іранська влада відкидала звинувачення у намірах створити ядерну зброю.

Попри протести в Ірані аятола Хаменеї лишається при владі Фото: X (Twitter)

Протести в Ірані: що відомо

13 січня медіа CBS News писало, що за різними оцінками реальна кількість жертв протестів в Ірані становить від 12 до 20 тисяч людей, що значно перевищує офіційні дані про 2 тисяч загиблих.

14 січня агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що США можуть провести військове втручання в Іран у найближчі 24 години, проте цього не відбулося.

Журналісти видання Foreign Policy 15 січня писали, що РФ таємно сприяє придушенню протестів в Ірані: постачає зброю та допомагає блокувати інтернет і зв'язок.