РФ готовит массированный обстрел Украины: эксперт объяснил, есть ли угроза нового удара "Орешником"

Россия обязана известить США о возможном пуске БРСД "Орешник", поэтому если угроза применения такого типа вооружения реальна — официальное предупреждение будет размещено на сайте американского посольства в Украине.

Оккупационная армия готовится к новым массированным ударам по Украине, однако не стоит говорить о том, что целью россиян станет только Киев. В интервью "24 каналу" авиаэксперт Анатолий Храпчинский напомнил, что Украина имеет целостную энергетическую систему, поэтому захватчики атакуют основные распределительные элементы.

Новый обстрел Украины — куда будет бить враг

Тактика ВС РФ по атакам на распределительные объекты, по мнению специалиста, приводит к потере возможности варьировать в пиковые нагрузки. Однако не стоит утверждать, что целью врага во время нового удара станет именно Киев. Пользуясь неблагоприятными погодными условиями и суровыми морозами, как отмечает Храпчинский, ВС РФ будут бить по энергосистеме, пытаясь психологически давить на украинцев.

Новый обстрел Украины — чем ВС РФ будут атаковать

В распоряжении россиян, по словам Храпчинского, есть целый арсенал вооружения — от ударных БПЛА до ракет различного базирования. Все зависит от накопленных ресурсов. Отдельно Храпчинский напомнил, что у россиян появился новый реактивный "Шахед" — БПЛА "Герань-5".

"Поэтому здесь больше о комбинированности и нагрузке нашей противовоздушной обороны путем собранных разведданных — то, что они получают, делая ежедневные малые атаки ударными беспилотниками", — добавил Храпчинский.

Новый обстрел Украины — возможен ли удар "Орешником"

Накануне мониторинговые каналы предупреждали, что ВС РФ готовят новую дроново-ракетную атаку и не исключали, что россияне могут осуществить еще один удар "Орешником" по Украине. Подобное предупреждение появилось после того, как в районе полигона "Капустин Яр" якобы зафиксировали активизацию ракетных подразделений России. Запуск БРСД "Орешник" — фактически пуск межконтинентальной баллистической ракеты, поэтому РФ, согласно автоматическому протоколу и международному стратегическому оповещению, обязана известить США о потенциальном применении такого типа вооружения.

В этом контексте Храпчинский призвал украинцев доверять не мониторинговым каналам, а следить за официальным сайтом посольства США в Украине, на котором обнародуют предупреждение о возможном ракетном ударе, в частности с применением БРСД "Орешник".

"Поэтому в первом, втором и третьем случаях (применение БРСД "Орешник" по Украине — ред.) посольство США в Украине было оповещено. Поэтому лучше верить в то, что написано на сайте посольства, чем в то, что пишут мониторинговые каналы. Мониторинговые каналы могут воспринимать какую-то информацию, которая была вброшена врагом для того, чтобы можно было создавать психологический кризис в обществе", — резюмировал Храпчинский в интервью телеканалу.

Напомним, что в ночь на 9 января ВС РФ осуществили удар "Орешником" по Львовской области. В ВС ВСУ сообщали, что скорость баллистической ракеты средней дальности составляла 13000 км в час. Сам "Орешник" двигался в направлении цели по баллистической траектории.

Минобороны РФ, комментируя удар "Орешником" по Львовской области, заявляло, что пуск баллистической ракеты средней дальности был якобы ответом на "атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина".

Аналитики Defence Express предположили, что удар "Орешником" по Львовской области был проверкой комплексов Aegis Ashore и Arrow-3, которые развернуты вблизи границ с Украиной.