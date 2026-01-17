РФ готує масований обстріл України: експерт пояснив, чи є загроза нового удару "Орешником"

Росія зобов'язана сповістити США про можливий пуск БРСД "Орешник", тому якщо загроза застосування такого типу озброєння реальна — офіційне попередження буде розміщене на сайті американського посольства в Україні.

Окупаційна армія готується до нових масованих ударів по Україні, однак не варто говорити про те, що ціллю росіян стане лише Київ. В інтерв'ю "24 каналу" авіаексперт Анатолій Храпчинський нагадав, що Україна має цілісну енергетичну систему, тож загарбники атакують основні розподільчі елементи.

Новий обстріл України — куди битиме ворог

Тактика ЗС РФ щодо атак на розподільчі об'єкти, на думку фахівця, призводить до втрати можливості варіювати в пікові навантаження. Однак не варто стверджувати, що ціллю ворога під час нового удару стане саме Київ. Користуючись несприятливими погодними умовами та суворими морозами, як зазначає Храпчинський, ЗС РФ битимуть по енергосистемі, намагаючись психологічно тиснути на українців.

Відео дня

Новий обстріл України — чим ЗС РФ атакуватимуть

У розпорядженні росіян, зі слів Храпчинського, є цілий арсенал озброєння — від ударних БПЛА до ракет різного базування. Усе залежить від накопичених ресурсів. Окремо Храпчинський нагадав, що у росіян з'явився новий реактивний "Шахед" — БПЛА "Герань-5".

"Тому тут більше про комбінованість і навантаження нашої протиповітряної оборони шляхом зібраних розвідданих — те, що вони отримують, роблячи щоденні малі атаки ударними безпілотниками", — додав Храпчинський.

Новий обстріл України — чи можливий удар "Орешником"

Напередодні моніторингові канали попереджали, що ЗС РФ готують нову дроново-ракетну атаку та не виключали, що росіяни можуть здійснити ще один удар "Орешником" по Україні. Подібне попередження з'явилось після того, як в районі полігону "Капустин Яр" нібито зафіксували активізацію ракетних підрозділів Росії. Запуск БРСД "Орешник" — фактично пуск міжконтинентальної балістичної ракети, тому РФ, згідно з автоматичним протоколом та міжнародним стратегічним сповіщенням, зобов'язана сповістити США про потенційне застосування такого типу озброєння.

У цьому контексті Храпчинський закликав українців довіряти не моніторинговим каналам, а слідкувати за офіційним сайтом посольства США в Україні, на якому оприлюднять попередження про можливий ракетний удар, зокрема із застосуванням БРСД "Орешник".

"Тому в першому, другому і третьому випадках (застосування БРСД "Орешник" по Україні — ред.) посольство США в Україні були сповіщено. Тому краще вірити у те, що написано на сайті посольства, ніж у те, що пишуть моніторингові канали. Моніторингові канали можуть сприймати якусь інформацію, яка була викинута ворогом для того, щоб можна було створювати психологічну кризу в суспільстві", — резюмував Храпчинський в інтерв'ю телеканалу.

Нагадаємо, що в ніч на 9 січня ЗС РФ здійснили удар "Орешником" по Львівській області. У ПС ЗСУ повідомляли, що швидкість балістичної ракети середньої дальності становила 13000 км на годину. Сам "Орешник" рухався у напрямку цілі по балістичній траєкторії.

Міноборони РФ, коментуючи удар "Орешником" по Львівській області, заявляло, що пуск балістичної ракети середньої дальності був нібито відповіддю на "атаку українських БПЛА на резиденцію Путіна".

Аналітики Defence Express припустили, що удар "Орешником" по Львівській області був перевіркою комплексів Aegis Ashore та Arrow-3, які розгорнуті поблизу кордонів з Україною.