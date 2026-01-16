Росіяни готують новий масований удар: може бути застосований "Орешник", — монітори

Російські окупанти готуються завдати новий масований удар у наступні дні. Цю інформацію підтверджує українська розвідка.

При цьому українські військові, зокрема підрозділи ППО, отримали завдання бути готовими до атаки. Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги", — закликав Зеленський.

Імовірною ціллю атаки буде українська енергетика. У зв'язку з цим Зеленський наголосив, що розгортається більше пунктів незламності, де люди можуть зарядити свої пристрої та зігрітися.

Окремо Зеленський зазначив, що заслухав доповідь щодо надзвичайної ситуації в енергетиці. За його словами, десятки тисяч людей зараз працюють у ремонтних бригадах, у комунальних службах, в енергетичних компаніях, аби відновити енерго- та теплопостачання українцям.

Ракетна атака на Україну — що відомо

Моніторингові канали повідомляють, що атака може відбутися вже сьогодні. Зокрема, канал monitor повідомив, що в акваторію Каспійського моря виведено 3 кораблі-ракетоносії. Загальний боєзапас складає до 24 крилатих ракет "Калібр".

Під час масованої атаки 9 січня росіяни використали 22 "Калібри", 10 з яких вдалося перехопити силам ППО.

Водночас мережею почала ширитися інформація про інші ознаки до підготовки масованого удару: нібито щось вказувало на ймовірний бойовий виліт бортів стратегічної авіації. Канал "єРадар" наголошує, що таких ознак немає — ні бойових частот, ні голосових мереж.

"Це не відміняє той факт, що борти можуть вилетіти коли завгодно, але наразі так, як написано вище", — попередили автори.

Чи вдарить Росія "Орешником"?

15 січня у низці каналів з'явилася інформація про те, що Росія може застосувати ракету "Орешник" під час наступної масованої атаки. Зокрема, про це писав канал "ОДЕССА ИНФО | LIVE — радар Одеса".

Низка каналів поширила інформацію щодо того, що з 15 січня "Орешник" перебуває у бойовій готовності.

Водночас офіційно Повітряні сили ЗСУ не повідомляли про таку загрозу. 8 січня перед минулим використанням "Орешника" було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння по всій Україні.

Атака на Україну 16 січня

Впродовж дня росіяни здійснюють пуски БпЛА: їх фіксували на Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі, Сумщині, Дніпропетровщині. О 20:11 Повітряні сили повідомили про безпілотник в бік Кропивницького.

Також двічі ввечері 16 січня оголошувалася повітряна тривога по всій території України — причиною був зліт МіГ-31. Щоправда, про пуски не повідомлялося. Імовірно, це був тренувальний виліт.

Удар "Орешником" в ніч на 9 січня

Нагадаємо, що в ніч на 9 січня потужні вибухи пролунали у Львові. В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що швидкість ракети у Львові сягала 13000 км за годину, ціль рухалася по балістичній траєкторії.

Вранці 9 січня у Повітряних силах підтвердили застосування Росією балістики середньої дальності, запущеної з полігону в Капустиному Яру в РФ.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що вдарили по Львову "Орешником" у відповідь на нібито "атаку на резиденцію Путіна" українських дронів 29 грудня. Згодом у Росії заявили, що ціллю російської атаки був Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, робота якого нібито припинена. У Міноборони Росії заявили, що на цьому заводі нібито ремонтували та обслуговували авіатехніку ЗСУ, зокрема літаки F-16 та МіГ-29, а також виробляли безпілотники, які використовуються для ударів по території Росії.

Згодом один з високопоставлених українських чиновників на правах анонімності заявив, що ракета нібито влучила в цех державного підприємства. Удар спричинив "незначні пробиття бетонних конструкцій" та утворив кратери у лісовій місцевості.

Аналітики Defense Express повідомили, що одна ракета на рік — це усі виробничі можливості станом на 2025 рік. Імовірно, метою атаки було перевірити роботу двох комплексів Aegis Ashore (у Редзиково, Польща, та у Девеселу, Румунія), та комплексу Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor біля Аннабурга, Німеччина).

Військовий експерт Роман Світан, пояснив поки що ця ракета не готова до масового використання і радше слугує психологічним сигналом, ніж реальною загрозою.