Россияне готовят новый массированный удар: может быть применен "Орешник", — мониторы

Российские оккупанты готовятся нанести новый массированный удар в последующие дни. Эту информацию подтверждает украинская разведка.

При этом украинские военные, в частности подразделения ПВО, получили задание быть готовыми к атаке. Об этом заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами по ракетам для ПВО, по системам, которые так необходимы нам. Поставки недостаточно. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали. Много делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Но все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги", — призвал Зеленский.

Вероятной целью атаки будет украинская энергетика. В связи с этим Зеленский отметил, что разворачивается больше пунктов несокрушимости, где люди могут зарядить свои устройства и согреться.

Отдельно Зеленский отметил, что заслушал доклад о чрезвычайной ситуации в энергетике. По его словам, десятки тысяч людей сейчас работают в ремонтных бригадах, в коммунальных службах, в энергетических компаниях, чтобы восстановить энерго- и теплоснабжение украинцам.

Ракетная атака на Украину — что известно

Мониторинговые каналы сообщают, что атака может произойти уже сегодня. В частности, канал monitor сообщил, что в акваторию Каспийского моря выведены 3 корабля-ракетоносителя. Общий боезапас составляет до 24 крылатых ракет "Калибр".

Во время массированной атаки 9 января россияне использовали 22 "Калибры", 10 из которых удалось перехватить силам ПВО.

В то же время по сети начала распространяться информация о других признаках к подготовке массированного удара: якобы что-то указывало на вероятный боевой вылет бортов стратегической авиации. Канал "еРадар" отмечает, что таких признаков нет — ни боевых частот, ни голосовых сетей.

"Это не отменяет тот факт, что борта могут вылететь когда угодно, но пока так, как написано выше", — предупредили авторы.

Ударит ли Россия "Орешником"?

15 января в ряде каналов появилась информация о том, что Россия может применить ракету "Орешник" во время следующей массированной атаки. В частности, об этом писал канал "ОДЕССА ИНФО | LIVE — радар Одесса".

Ряд каналов распространил информацию о том, что с 15 января "Орешник" находится в боевой готовности.

В то же время официально Воздушные силы ВСУ не сообщали о такой угрозе. 8 января перед прошлым использованием "Орешника" была объявлена угроза применения баллистического вооружения по всей Украине.

Атака на Украину 16 января

В течение дня россияне осуществляют пуски БПЛА: их фиксировали на Черниговщине, Харьковщине, Запорожье, Сумщине, Днепропетровщине. В 20:11 Воздушные силы сообщили о беспилотнике в сторону Кропивницкого.

Также дважды вечером 16 января объявлялась воздушная тревога по всей территории Украины — причиной был взлет МиГ-31. Правда, о пусках не сообщалось. Предположительно, это был тренировочный вылет.

Удар "Орешником" в ночь на 9 января

Напомним, что в ночь на 9 января мощные взрывы прогремели во Львове. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что скорость ракеты во Львове достигала 13000 км в час, цель двигалась по баллистической траектории.

Утром 9 января в Воздушных силах подтвердили применение Россией баллистики средней дальности, запущенной с полигона в Капустином Яру в РФ.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ударили по Львову "Орешником" в ответ на якобы "атаку на резиденцию Путина" украинских дронов 29 декабря. Впоследствии в России заявили, что целью российской атаки был Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, работа которого якобы приостановлена. В Минобороны России заявили, что на этом заводе якобы ремонтировали и обслуживали авиатехнику ВСУ, в частности самолеты F-16 и МиГ-29, а также производили беспилотники, которые используются для ударов по территории России.

Впоследствии один из высокопоставленных украинских чиновников на правах анонимности заявил, что ракета якобы попала в цех государственного предприятия. Удар вызвал "незначительные пробития бетонных конструкций" и образовал кратеры в лесной местности.

Аналитики Defense Express сообщили, что одна ракета в год — это все производственные возможности по состоянию на 2025 год. Вероятно, целью атаки было проверить работу двух комплексов Aegis Ashore (в Редзиково, Польша, и в Девеселу, Румыния), и комплекса Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor возле Аннабурга, Германия).

Военный эксперт Роман Свитан, объяснил пока что эта ракета не готова к массовому использованию и скорее служит психологическим сигналом, чем реальной угрозой.