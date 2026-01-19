Россияне ночью атаковали Одессу: повреждены жилые дома

Российские оккупанты в ночь на 19 января атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела обошлось без пострадавших.

Взрывы в городе прогремели около 2 ночи. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о нескольких группах беспилотников, которые двигались через акваторию Черного моря в сторону Одессы. На момент написания новости в ВС не уточняли тип дронов.

В результате атаки в Одессе есть повреждения жилых домов, также повреждены объекты инфраструктуры.

Взрывной волной были выбиты окна в ряде коммерческих помещений, а также объекты инфраструктуры.

В результате атаки обошлось без пострадавших, сообщили в МВА.

Атака на Одесскую область

Под атакой ночью были и другие громады Одесской области. О последствиях сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

Регион был атакован ударными БПЛА. Враг целился по жилой, энергетической и газовой инфраструктуре области. Известно об одном погибшем.

В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Там повреждены две квартиры, фасад здания, остекление и частный транспорт, который находился рядом.

Также было зафиксировано повреждение на территории объекта критической инфраструктуры.

В ГСЧС сообщили о повреждении газовой, энергетической и жилой инфраструктуры в результате обстрела. В то же время все возгорания были ликвидированы.

В поврежденной многоэтажке пострадали две квартиры, были выбиты окна в соседних домах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января россияне атаковали Одесскую область: под ударом оказалась энергетическая инфраструктура региона. В части Одессы отсутствовало энергоснабжение.

На 19 января для части Одесской области, где не действуют экстренные отключения света, будут действовать графики отключения электроэнергии. Продолжительность отключения для различных очередей будет колебаться от 14 до 16 часов в сутки.

Напомним, с пятницы 16 января Одесская область поделилась на две части — в части вернулись графики отключений света, а в части — продолжают действовать аварийные отключения. Энергетики объяснили, что ту часть, где в дальнейшем действуют аварийные отключения, невозможно вернуть к почасовым графикам из-за серьезных повреждений после обстрелов ВС РФ.

Фокус также писал, что в результате ночного обстрела Одессы в ночь на 31 декабря на "Новой почте" сгорели 110 посылок на 2,3 млн грн.