В центре Мирнограда оккупанты установили кучу антенн: в ДШВ объяснили действия врага
Российские оккупанты продолжают попытки вытеснить украинских защитников из северной части Мирнограда и из его окрестностей.
В планы ВС РФ входит окружить в клещи украинских десантников. Об этом говорится в сообщении ДШВ.
Противник использует тактику малых групп для наступления. В то же время враг использует и легкую технику, в частности мотоциклы и багги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует.
В то же время россияне в центральной части Мирнограда пытаются установить как можно больше антенн и усилителей сигнала. Целью врага является усиление своей беспилотной компоненты.
"Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике десантники 79 ОДШБр продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи", — отметили десантники.
Ситуация в Покровске — заявления от ВСУ
В районе Покровска российские оккупанты активно работают по логистике Сил обороны. Целью врага является осложнение эвакуации раненых и поставки провизии украинским бойцам. В то же время противник продолжает осуществлять атаки на флангах обороны города. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал командир батальона в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде Сергей с позывным "Гера".
В частности, в городе работает подразделение БПЛА врага "Рубикон", который атакует украинские НРК, которые стремятся эвакуировать украинских раненых.
Также оккупанты давят на флангах обороны Покровска и Мирнограда со стороны города Родинское и в направлении села Гришино. По словам комбата, таким образом войска РФ хотят обойти Силы обороны.
Ситуация на Покровском направлении — сводка Генштаба
В сводке Генштаба говорится, что украинские защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее.
16 февраля в DeepState сообщили, что история обороны Мирнограда подходит к концу, поскольку город поглощают российские войска, а в южной части Покровска фиксируются точки взлета БПЛА противника.
Фокус также рассказывал, что оборона Мирнограда стремительно приближается к критической черте, а вместе с ней меняется и конфигурация фронта на востоке Донецкой области.
Напомним, 29 января "Украинская правда" писала о том, что ВС РФ уже развернули в Мирнограде свои штабы и артиллерию.
Фокус также писал о том, что россияне пытаются взять Покровск в "клешни".