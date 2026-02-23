У центрі Мирнограда окупанти встановили купу антен: у ДШВ пояснили дії ворога

Російські окупанти продовжують спроби витіснити українських захисників з північної частини Мирнограду та з його околиць.

У плани ЗС РФ входить оточити в кліщі українських десантників. Про це йдеться в повідомленні ДШВ.

Противник використовує тактику малих груп для наступу. Водночас ворог використовує і легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує.

Водночас росіяни у центральній частині Мирнограда намагаються встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу. Метою ворога є підсилення своєї безпілотної компоненти.

"Попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання", — наголосили десантники.

Ситуація в Покровську — заяви від ЗСУ

У районі Покровська російські окупатни активно працюють по логістиці Сил оборони. Ціллю ворога є ускладнення евакуації поранених та постачання провізії українським бійцям. Водночас противник продовжує здійснювати атаки на флангах оборони міста. Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів командир батальйону в 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді Сергій на позивний "Гера".

Зокрема в місті працює підорзділ БПЛА ворога "Рубікон", який атакує українські НРК, які прагнуть евакуювати українських поранених.

Також окупанти тиснуть на флангах оборони Покровська та Мирнограда зі сторони міста Родинське та в напрямку села Гришине. За словами комбата, таким чином війська РФ хочуть обійти Сили оборони.

Ситуація на Покровському напрямку — зведення Генштабу

У зведенні Генштабу йдеться, що українські захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

16 лютого в DeepState повідомили, що історія оборони Мирнограду добігає кінця, оскільки місто поглинають російські війська, а в півнінчній частині Покровська фіксуються точки злету БПЛА противника.

Фокус також розповідав, що оборона Мирнограда стрімко наближається до критичної межі, а разом із нею змінюється й конфігурація фронту на сході Донеччини.

Нагадаємо, 29 січня "Українська правда" писала про те, що ЗС РФ вже розгорнули у Мирнограді свої штаби та артилерію.

Фокус також писав про те, що росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні".