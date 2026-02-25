Россия не сбила ни одной ракеты "Фламинго", которые запустили по Воткинскому заводу, — Зеленский

Все ракеты "Фламинго", которые Силы обороны Украины выпустили по заводу в Воткинске, поразили цель. Это свидетельствует о точности и высоком качестве, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, российская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты, которая была запущена. Об этом президент сказал на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

"Самое главное, что все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта. Я считаю, что это самый главный успех, то есть мы говорим о высоком качестве и точности", — подчеркнул Зеленский.

Россияне охотятся за производством ракет "Фламинго"

Президент рассказал, что целью российского командования являются заводы, где производят ракеты "Фламинго". Поэтому Украина долго ждала восстановления линии производства.

В то же время он сообщил, что Украина планирует наращивать производство ракет "Фламинго", но это зависит от финансирования и наличия компонентов. При этом увеличение количества ракет приведет к увеличению ударов.

14 февраля Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали производство ракет "Фламинго". Однако сейчас уничтоженную производственную линию переместили, а производство восстановили.

Ракета Фламинго — детали удара по Уоткинску

Фокус писал об ударе ракеты "Фламинго" по машиностроительному заводу в Воткинске в Удмуртии. Инцидент произошел в ночь на 20 февраля. OSINTеры опубликовали кадры вспышек и взрывов в городе Воткинск, расположенном в 1400 км от Украины. Выяснилось, что под ударом оказалось предприятие, на котором изготавливают российские ракеты "Искандер", "Тополь-М", "Орешник" и другие. Согласно предварительным данным, пострадало два цеха. Тогда же Штилерман опубликовал кадры пуска ракет "Фламинго", но не уточняя, по каким именно объектам их запускали.

21 февраля в сети опубликовали детали удара ракеты "Фламинго". Подтвердили поражение двух цехов и об 11 раненых, из них один — в тяжелом состоянии. На следующий день в OSINT-канале "Киберборошно" опубликовали спутниковые фото результатов поражения. На фото — крыша цеха Утокинского завода с отверстием размерами 30 на 24 м. Также отмечалось, что могло произойти попадание по гальванически-штамповочному цеху №19: 25 февраля выяснилось, что речь идет о цехе №22.

Предыдущий случай применения ракет "Фламинго" для ударов по РФ — это атака на полигон "Капустин Яр" и арсенал ГРАУ. Генштаб ВСУ сообщил, что в январе осуществили удар по полигону, с которого россияне дважды запускали по украинцам баллистическую ракету средней дальности "Орешник". 12 февраля — удар FP-5 по ГРАУ, на котором хранилось 150 тыс. тонн боеприпасов ВС РФ различных типов, как установили аналитики DeepState.