Росія не збила жодної ракети "Фламінго", які запустили по Воткинському заводу, — Зеленський

Усі ракети "Фламінго", які Сили оборони України випустили по заводу у Воткиньску, уразили ціль. Це свідчить про влучність та високу якість, заявив Володимир Зеленський.

За його словами, російська ППО не змогла перехопити жодної ракети, яка була запущена. Про це президент сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

"Найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об’єкта. Я вважаю, що це найголовніший успіх, тобто ми говоримо про високу якість і влучність", — наголосив Зеленський.

Росіяни полюють за виробництвом ракет "Фламінго"

Президент розповів, що ціллю російського командування є заводи, де виробляють ракети "Фламінго". Через це Україна довго чекала на відновлення лінії виробництва.

Водночас він повідомив, що Україна планує нарощувати виробництво ракет "Фламінго", але це залежить від фінансування та наявності компонентів. При цьому збільшення кількості ракет призведе до збільшення ударів.

Відео дня

14 лютого Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували виробництво ракет "Фламінго". Однак наразі знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво відновили.

Ракета Фламінго — деталі удару по Воткінську

Фокус писав про удар ракети "Фламінго" по машинобудівному заводу у Воткінську в Удмуртії. Інцидент стався в ніч на 20 лютого. OSINTери опублікували кадри спалахів та вибухів у місті Воткінськ, розташованому за 1400 км від України. З'ясувалось, що під ударом опинилось підприємство, на якому виготовляють російські ракети "Искандер", "Тополь-М", "Орешник" та інші. Згідно з попередніми даними, постраждало два цехи. Тоді ж Штілерман опублікував кадри пуску ракет "Фламінго", але не уточнюючи, по яких саме об'єктах їх запускали.

21 лютого у мережі опублікували деталі удару ракети "Фламінго". Підтвердили ураження двох цехів і про 11 поранених, з них один — у важкому стані. Наступного дня у OSINT-каналі "Кіберборошно" опублікували супутникові фото результатів ураження. На фото — дах цеху Воткінського заводу з отвором розмірами 30 на 24 м. Також зауважувалось, що могло статись влучання по гальванічно-штампувальному цеху №19: 25 лютого з'ясувалось, що ідеться про цех №22.

Попередній випадок застосування ракет "Фламінго" для ударів по РФ — це атака на полігон "Капустин Яр" та арсенал ГРАУ. Генштаб ЗСУ повідомив, що у січні здійснили удар по полігону, з якого росіяни двічі запускали по українцях балістичну ракету середньої дальності "Орешник". 12 лютого — удар FP-5 по ГРАУ, на якому зберігалось 150 тис. тонн боєприпасів ЗС РФ різних типів, як встановили аналітики DeepState.