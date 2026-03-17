У дронщиков ГПСУ чешутся руки осуществить сбросы на уклонистов, которые убегают, — офицер ВСУ Мисюра

Офицер ВСУ Сергей Мисюра, известный под ником "Капитан Прайс", заявил о том, что украинские пограничники хотят делать "сбросы" с дронов на "уклонистов", которые бегут из Украины.

По его словам, у "дронщиков чешутся руки сделать это". Об этом Мисюра заявил в видео на канале "Армия — Медиа Сил обороны Украины", комментируя эпизод с попыткой побега мужчин за пределы Украины.

На видео обсуждали эпизод, где украинские пограничники задержали группу из трех мужчин, которые пересекали реку Днестр на матрасе, пытаясь сбежать в Молдову.

Мисюра рассказал, что в подразделении операторов дронов "Феникс" есть дронщик, который, увидев видео с бегством, подумал бы о том, что можно сделать сброс.

"Дронщики-пограничники говорят, чего там "Мавик" без сброса летает. Это же уже три штучки — сброс. Зачем катер поднимать? Я говорю, что руки чешутся у дронщиков", — заявил он.

В то же время, когда соведущая офицера ВСУ уточнила, что тот шутит, он лишь ответил, что она не понимает "черного юмора".

