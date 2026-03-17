У дронщиків ДПСУ сверблять руки здійснити скиди на ухилянтів, які втікають, — офіцер ЗСУ Місюра

Офіцер ЗСУ Сергій Місюра, відомий під ніком "Капітан Прайс", заявив про те, що українські прикордонники хочуть робити "скиди" з дронів на "ухилянтів", які втікають з України.

За його словами, у "дронщиків сверблять руки зробити це". Про це Місюра заявив у відео на каналі "Армія — Медіа Сил оборони України", коментуючи епізод зі спробою втечі чоловіків за межі України.

На відео обговорювали епізод, де українські прикордонники затримали групу з трьох чоловіків, які перетинали річку Дністер на матраці, намагаючись втекти до Молдови.

Місюра розповів, що в підрозділі операторів дронів "Фенікс" є дронщик, який, побачивши відео зі втечею, подумав би про те, що можна зробити скид.

"Дронщики-прикордонники кажуть, чого там "Мавік" без скида літає. Це ж уже три штучки — скид. Нащо катер підіймати? Я кажу, що руки чухаються в дронщиків", — заявив він.

Водночас, коли співведуча офіцера ЗСУ уточнила, що той жартує, він лише відповів, що вона не розуміє "чорного гумору".

