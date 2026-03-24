После слов Трампа о перемирии: Иран заявил об атаке США и Израиля на энергообъекты (видео)

Не успел президент США Дональд Трамп во всеуслышание сообщить о том, что после "успешных переговоров" якобы установлено пятидневное перемирие с Ираном, на протяжении которого Штаты и Израиль не будут обстреливать энергетику страны, как "соглашение" тут же было нарушено.

23 марта США и Израиль атаковали объекты энергетического сектора в иранской провинции Исфахан и юго-западном городе Хоррамшахр, сообщает Anadolu Agency. В результате ударов по зданию управления газовой промышленности и станции понижения давления газа повреждены части объектов и близлежащих домов.

В Хоррамшахре целью стал газопровод, принадлежащий электростанции. По словам местных властей, одна ракета попала в район возле станции газопровода. Обошлось без жертв и без отключений электроэнергии.

Заявлено, как удары США и Израиля по Исфахану.

21 марта Дональд Трамп грозился, что Соединенные Штаты "уничтожат" иранские электростанции, если Тегеран не откроет полностью Ормузский пролив для коммерческого судоходства в течение 48 часов. Позже он сообщил о пятидневном перемирии и "успешных переговорах".

Відео дня

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что любой удар по иранской инфраструктуре вызовет немедленные "ответные" атаки на региональные энергетические сети и опреснительные установки, в частности, на те, которые обслуживают Израиль или американские базы.

Буквально вчера в КСИР заявили, что Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают исход войны более очевидным, чем когда-либо, а также высмеял Дональда Трампа, который, по их словам, не добившись желаемых результатов бомбардировками, перешел к словесным баталиям, чем опозорил себя еще больше.

В свою очередь британский политик Джордж Галлоуэй, известный своими неоднозначными взглядами и убеждениями, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп сейчас не в лучшей форме и переживает нервный срыв из-за событий на Ближнем Востоке. Галлоуэй утверждает, что об этом знает все близкое окружение Трампа, и призывает их сместить главу Белого дома.

Напомним, в Вашингтоне заявляют, что датой окончания войны Штаты определили 9 апреля, оставив запас времени для решения вопросов с Ираном в дипломатической плоскости.

В Тегеране же, напротив, отрицают любые переговоры с США, заверяя, что противник понимает только язык ракет и силы.