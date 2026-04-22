Направить в ВСУ 10 украинцев или иностранцев вместо работника: нардеп предлагает изменить бронирование

Народный депутат Федор Вениславский предложил новый вариант бронирования работников на предприятиях. Он предлагает, чтобы бизнесы рекрутировали других людей в ВСУ, чтобы показывать "важность сотрудника".

При этом такого количества рекрутированных, по его мнению, должно быть достаточно, чтобы забронировать только одного работника. Об этом член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сказал в интервью проекту Ukrlife TV.

"Предприятие, которое имеет финансовые возможности, для того, чтобы забронировать собственного работника, должно привести рекрутингом, не путем мобилизации, а рекрутингом 3-5-10 человек. Я не знаю, украинцев или иностранцев, это уже вопрос третий. То есть показать, что предприятие заинтересовано в своих работниках. И оно не просто дает деньги, а оно дает конкретных людей, которые готовы служить и готовы заменить тех, кто ценен для предприятия. Это один из вариантов и он точно не будет нарушать принцип справедливости", — заявил Вениславский.

Стоит отметить, что Вениславский является одним из ключевых спикеров в парламенте по теме мобилизации. Ранее он заявил, что в Верховной Раде пока не существует никаких зарегистрированных законопроектов о снижении мобилизационного возраста.

Однако также он анонсировал, что в Украине могут внести изменения в подход к мобилизации, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций с работниками ТЦК. При этом ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации, могут стать более жесткими.

Процесс бронирования в Украине

Ранее стало известно, что количество работников, забронированных от мобилизации в Украине, выросло до 1,3 миллиона человек, что стало существенным увеличением за последний год. Это свидетельствует о расширении механизма бронирования и рост его роли в поддержке экономики во время войны.

Напомним, что в Украине разъясняли порядок прохождения военно-врачебной комиссии перед бронированием работников. Юристы отмечали, что ВВК не всегда является обязательным условием для получения брони, все зависит от конкретной ситуации и статуса военнообязанного.

Ранее мы также информировали, что даже забронированные работники могут получать повестки в ТЦК. Эксперты объясняли, что это связано с необходимостью уточнения учетных данных или прохождения процедур, не связанных с мобилизацией.