Направити до ЗСУ 10 українців чи іноземців замість працівника: нардеп пропонує змінити бронювання

Народний депутат Федір Веніславський запропонував новий варіант бронювання працівників на підприємствах. Він пропонує, аби бізнеси рекрутували інших людей до ЗСУ, аби показувати "важливість співробітника".

При цьому такої кількості рекрутованих, на його думку, має бути достатньо, аби забронювати лише одного працівника. Про це член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський сказав у інтерв'ю проєкту Ukrlife TV.

"Підприємство, яке має фінансові можливості, для того, щоб забронювати власного працівника, повинно привести рекрутингом, не шляхом мобілізації, а рекрутингом 3-5-10 чоловік. Я не знаю, українців чи іноземців, це вже питання третє. Тобто показати, що підприємство зацікавлене в своїх працівниках. І воно не просто дає гроші, а воно дає конкретних людей, які готові служити і готові замінити тих, хто цінний для підприємства. Це один з варіантів і він точно не буде порушувати принцип справедливості", — заявив Веніславський.

Варто зазначити, що Веніславський є одним з ключових спікерів у парламенті щодо теми мобілізації. Раніше він заявив, що у Верховній Раді наразі не існує жодних зареєстрованих законопроєктів про зниження мобілізаційного віку.

Однак також він анонсував, що в Україні можуть внести зміни до підходу до мобілізації, аби зменшити кількість конфліктних ситуацій з працівниками ТЦК. При цьому обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть стати більш жорсткими.

Процес бронювання в Україні

Раніше стало відомо, що кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, зросла до 1,3 мільйона осіб, що стало суттєвим збільшенням за останній рік. Це свідчить про розширення механізму бронювання та зростання його ролі в підтримці економіки під час війни.

Нагадаємо, що в Україні роз’яснювали порядок проходження військово-лікарської комісії перед бронюванням працівників. Юристи зазначали, що ВЛК не завжди є обов’язковою умовою для отримання броні, усе залежить від конкретної ситуації та статусу військовозобов’язаного.

Раніше ми також інформували, що навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки до ТЦК. Експерти пояснювали, що це пов’язано з необхідністю уточнення облікових даних або проходження процедур, не пов’язаних із мобілізацією.