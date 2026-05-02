"Жестокое сафари на людей": Зеленский сообщил, сколько дронов выпустила РФ по Украине
За уходящую неделю Россия уже выпустила по Украине около 1600 ударных дронов. Также, как сообщил глава государства, ВС РФ атаковали украинские города 1100 управляемыми авиабомбами и тремя ракетами.
Россияне пытаются массированными атаками перегрузить украинскую противовоздушную оборону, поэтому поставки ракет очень важны ежедневно. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также в своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что сегодня россияне атаковали FPV-дроном обычную городскую маршрутку в Херсоне, в результате чего погибли два человека.
"Все пострадавшие во время атаки — гражданские, и россияне точно это понимали. Фактически такое жестокое сафари на людей ежедневно в наших прифронтовых и приграничных общинах", — подчеркнул президент, добавив, что дроны ВС РФ атаковали Харьков и Николаевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Сумскую и Донецкую области.
По его словам, очень важно, чтобы не ослабевало давление на агрессора, поскольку ослабление уже имеющихся санкций приводят лишь к расходам Кремля на войну. Учитывая это, президент поблагодарил всех, кто работает над новыми санкционными пакетами и помогает ограничивать российские схемы обхода санкций.
Напомним, в ночь на 2 мая российские войска нанесли удар "Шахедом" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова.
