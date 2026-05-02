"Жорстоке сафарі на людей": Зеленський повідомив, скільки дронів випустила РФ по Україні

За тиждень, що минає, Росія вже випустила по Україні близько 1600 ударних дронів. Також, як повідомив глава держави, ЗС РФ атакували українські міста 1100 керованими авіабомбами і трьома ракетами.

Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити українську протиповітряну оборону, тому постачання ракет дуже важливе щодня. Про це у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

Також у своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні росіяни атакували FPV-дроном звичайну міську маршрутку у Херсоні, внаслідок чого загинуло двоє людей.

"Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах", — наголосив президент, додавши, що дрони ЗС РФ атакували Харків та Миколаївську, Дніпропетровську, Одеську, Сумську й Донецьку області.

Відео дня

Важливо

За його словами, дуже важливо, щоб не слабшав тиск на агресора, оскільки послаблення вже наявних санкцій призводять лише до витрат Кремля на війну. З огляду на це президент подякував всім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій.

