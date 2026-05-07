FP-5 "Фламинго" показали на SAHA 2026: какие преимущества "дрона" перед Tomahawk и ATACMS (фото)

В Турции проходит выставка SAHA 2026, на которой, среди других экспонатов, представили украинскую крылатую ракету FP-5 "Фламинго", рассказали медиа. Появилось другое оружие компании-производителя — баллистические ракеты FP-7 и FP-9, которые еще в разработке, и дрон FP-1, который уже бьет по позициям россиян. Как выглядела украинская экспозиция в Турции и как презентовали новое оружие?

Ракета "Фламинго" появилась на выставке в Турции и ее назвали потенциальной моделью для дальнобойных ударов НАТО, говорится в материале на профильном портале об оружии Army Recognition. Также отмечается, что средство поражения может использоваться для спецопераций в Черном море и Восточной Европе. Авторы материала назвали ракету "украинским беспилотником", который запускается с мобильных установок и не зависит от самолетов, кораблей или стационарных пусковых.

На Army Recognition опубликовали фото с выставки в Стамбуле и рассказали основные сведения о новом оружии Украины, которое представила в Турции компания Fire Point. Видим, что речь идет именно о макете, поскольку настоящий размер средства поражения — до 10-12 метров.

Оружие Украины — ракета "Фламинго" на SAHA 2026 Фото: Army Recognition

В статье описали технические и боевые характеристики "Фламинго": дальность до 3 тыс. км, высота полета от 20 м до 10 км, время полета 4 часа, размах крыльев 7 м, максимальная скорость 950 км/ч (крейсерская 760-700 км/ч), взлетная масса 6 тонн, боевая часть 1150 кг, время подготовки к запуску 20-40 минут, устойчивость к РЭБ. Также перечисляются преимущества, которое имеет это средство поражения по сравнению с оружием НАТО:

"сочетание дальности действия, полезной нагрузки, простоты пусковой установки и маскировки";

пусковая установка — обычный грузовик, который не дает нагрузки на транспортную инфраструктуру. Высокая живучесть — пусковая перемещается и это дает дополнительные преимущества, поскольку спутники показывают точку дислокации любого стационарного пункта;

западные Tomahawk, Storm Shadow, ATACMS — это дорогое оружие, которое выпускают небольшими партиями и запускают с дорогих пусковых платформ, в то время как ракета "Фламинго" легко масштабируется и не привязана к единому месту дислокации.

"Это другой путь: более дешевое наземное средство глубокого удара, способное угрожать стационарной военной инфраструктуре, авиабазам, радиолокационным пунктам, складам боеприпасов, мостовым узлам, командным пунктам, энергетическим объектам, поддерживающим военное производство, и логистическим коридорам далеко за линией фронта", — подытожили на портале.

Оружие Украины — детали

Другое оружие Fire Point со стендов SAHA 2026 показали в Telegram-канале MiliTJournal. Указано, что речь идет о макетах, а не реальных изделиях. На одном фото — другой ракурс ракеты "Фламинго" на пусковом прицепе, который опубликовали на портале "Укринформ". Другие презентованные изделия — это ударный дрон FP-1. Также отмечается, что были макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9, но фото пока нет.

Оружие Украины — ракета "Фламинго" на выставке SAHA 2026 Фото: "Укринформ"

Тем временем на YouTube-канале "Укринформ" опубликовали полутораминутное видео, снятое в павильонах выставки в Турции.

Ракета Фламинго — что известно

Отметим, Фокус писал о ракете "Фламинго" — о последних случаях использования в апреле 2026 года и о возможностях, которые вытекают из хода воздушных ударов по РФ. Один из последних известных ударов — это атака на завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, которая произошла в ночь на 5 мая.

Между тем аналитики Defense Express обратили внимание на детали удара по Чебоксарам. На видео с кадрами пуска "Фламинго" фигурировало шесть ракет, а попало по цели в Чебоксарах одна. Сравнение "Фламинго" с российскими "Калибрами" и Х-101 показало, что FP-5 лучше в 2,5 раза.

Ранее Fire Point показывала FP-7 и FP-9: макеты демонстрировали на международной конференции по безопасности в Жешуве, которую отдал Зеленский и другие топ-чиновники Польши.

Напоминаем, OSINTер с ником "Гарбуз" исследовал все известные случаи пусков ракет "Фламинго" и сделал вывод о точности и умении проходить ПВО.