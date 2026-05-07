FP-5 "Фламінго" показали на SAHA 2026: які переваги "дрона" перед Tomahawk та ATACMS (фото)

У Туреччині проходить виставка зброї SAHA 2026, на якій, серед інших експонатів, презентували українську крилату ракету FP-5 "Фламінго", розповіли медіа. З'явилась інша зброя компанії-виробника — балістичні ракети FP-7 та FP-9, які ще у розробці, та дрон FP-1, який вже б'є по позиціях росіян. Як виглядала українська експозиція у Туреччині та як презентували нову зброю?

Ракета "Фламінго" з'явилась на виставці в Туреччині і її назвали потенційною моделлю для далекобійних ударів НАТО, ідеться у матеріалі на профільному порталі про зброю Army Recognition. Також зауважується, що засіб ураження можуть використовувати для спецоперацій у Чорному морі та Східній Європі. Автори матеріалу назвали ракету "українським безпілотником", який запускається з мобільних установок і не залежить від літаків, кораблів чи стаціонарних пускових.

На Army Recognition опублікували фото з виставки у Стамбулі та розповіли основні відомості про нову зброю Україну, яку презентувала у Туреччині компанія Fire Point. Бачимо, що ідеться саме про макет, оскільки справжній розмір засобу ураження — до 10-12 метрів.

Зброя України — ракета "Фламінго" на SAHA 2026 Фото: Army Recognition

У статті описали технічні та бойові характеристики "Фламінго": дальність до 3 тис. км, висота польоту від 20 м до 10 км, час польоту 4 год, розмах крил 7 м, максимальна швидкість 950 км/год (крейсерська 760-700 км/год), злітна маса 6 тонн, бойова частина 1150 кг, час підготовки до запуску 20-40 хвилин, стійкість до РЕБ. Також перелічуються переваги, який має цей засіб ураження порівняно зі зброєю НАТО:

"поєднання дальності дії, корисного навантаження, простоти пускової установки та маскування";

пускова установка — звичайна вантажівка, яка не дає навантаження на транспортну інфраструктуру. Висока живучість — пускова переміщується і це дає додаткові переваги, оскільки супутники показують точку дислокації будь-якого стаціонарного пункту;

західні Tomahawk, Storm Shadow, ATACMS — це дорога зброя, яку випускають невеликими партіями та запускають з дорогих пускових платформ, тим часом ракета "Фламінго" легко масштабувати й вона не прив'язана до єдиного місця дислокації.

"Це інший шлях: дешевший наземний засіб глибокого удару, здатний загрожувати стаціонарній військовій інфраструктурі, авіабазам, радіолокаційним пунктам, складам боєприпасів, мостовим вузлам, командним пунктам, енергетичним об'єктам, що підтримують військове виробництво, та логістичним коридорам далеко за лінією фронту", — підсумували на порталі.

Зброя України — деталі

Іншу зброю Fire Point зі стендів SAHA 2026 показали у Telegram-каналі MiliTJournal. Вказано, що ідеться про макети, а не реальні вироби. На одному фото — інший ракурс ракети "Фламінго" на пусковому причепі, який опублікували на порталі "Укрінформ". Інші презентовані вироби — це ударний дрон FP-1. Також зауважується, що були макети балістичних ракет FP-7 та FP-9, але фото поки що немає.

Зброя України — ракета "Фламінго" на виставці SAHA 2026 Фото: "Укрінформ" Зброя України — дрон FP-1 на виставці SAHA 2026 Зброя України — дрон FP-1 в іншому ракурсі на виставці SAHA 2026

Тим часом на YouTube-каналі "Укрінформ" опублікували півторахвилинне відео, зняте у павільйонах виставки у Туреччині.

Ракета "Фламінго" — презентація на SAHA 2026 5-9 травня, Туреччина

Ракета Фламінго — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про ракету "Фламінго" — про останні випадки використання у квітні 2026 року та про можливості, які випливають з перебігу повітряних ударів по РФ. Один з останніх відомих ударів — це атака на завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, яка сталась в ніч на 5 травня.

Тим часом аналітики Defense Express звернули увагу на деталі удару по Чебоксарах. На відео з кадрами пуску "Фламінго" фігурувало шість ракет, а влучило по цілі у Чебоксарах одна. Порівняння "Фламінго" з російськими "Калібрами" та Х-101 показало, що FP-5 краща у 2,5 раза.

Раніше Fire Point показувала FP-7 та FP-9: макети демонстрували на міжнародній безпековій конференції у Жешуві, яку віддав Зеленський та інші топпосадовці Польщі.

Нагадуємо, OSINTер з ніком "Гарбуз" дослідив усі відомі випадки пусків ракет "Фламінго" та зробив висновок про точність та уміння проходити ППО.