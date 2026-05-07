Вызов для пропаганды: в России началась новая волна паники после ударов Украины, — Андрющенко

Удары Украины по территории России способствуют новой волне паники среди российских пропагандистов и меняют настроения населения РФ.

Об этом в комментарии "24 Каналу" заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он отметил, что россияне долгое время наблюдали за атаками на Украину, не ощущая войны на себе, но ситуация изменилась после ударов по территории России.

"А когда у тебя в окне взрывается, как в Чебоксарах, то это меняет мнение. Ведь к тебе начало прилетать", — пояснил он.

По словам Андрющенко, из-за этого настроения россиян "очень быстро будут меняться".

Он напомнил, что в ночь на 4 мая беспилотник долетел до центра Москвы. На улице Мосфильмовской пострадала многоэтажка, а попадание произошло примерно в 6 километрах от Кремля.

Также в ночь на 5 мая было поражено оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Там изготавливают электронные компоненты и антенные системы для российских беспилотников.

Андрющенко также заявил о непубличных признаках ухудшения ситуации в России. По его словам, россияне начали выводить деньги из банков из-за недоверия к банковской системе и массово покупать новые автомобили.

"Именно во время кризиса люди тратят деньги не на то, что планировали, а на те вещи, которые они откладывали достаточно долго", — сказал он.

Андрющенко добавил, что для многих россиян автомобили остаются предметом роскоши, а такое поведение является признаком экономической нестабильности.

Руководитель Центра изучения оккупации считает, что дальнейшие удары по России и экономические проблемы могут усилить депрессивные настроения среди населения. По его мнению, это постепенно будет ослаблять способность России эффективно противодействовать Украине.

Ситуация в Москве

В ночь на 4 мая российские Telegram-каналы сообщили о воздушной атаке на Москву. Около часа ночи жители столицы РФ жаловались на взрывы и шум двигателей в небе. В соцсетях писали, что беспилотники летели на низкой высоте и маневрировали.

Впоследствии в сети появились фото обломков на центральных улицах Москвы, а также кадры поврежденного фасада жилого комплекса "Дом на Мосфильмовской" в элитном районе города.

Позже российские паблики сообщили, что в результате атаки дронов FP-1 были повреждены квартиры на верхнем этаже многоэтажки. Кадры последствий опубликовали в соцсетях.

Перед парадом 9 мая Россия усилила ПВО вокруг Москвы из-за угрозы ударов украинских дронов. По данным Bild, вокруг столицы РФ создали дополнительное "кольцо" из систем "Панцирь", С-400 и "Тор", а часть средств защиты перебросили с других важных объектов.

Отметим, Фокус писал о параде на 9 мая, который готовятся провести в Москве и в других регионах РФ в 2026 году. Медиа сообщили, что из-за угрозы дронов ВСУ подобные парады отменяют в разных регионах РФ. Тем временем президент Владимир Путин обратился к президенту США Дональду Трампу о прекращении огня на 8-9 мая: эту просьбу Вашингтон должен был передать Украине.