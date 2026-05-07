Виклик для пропаганди: у Росії почалась нова хвиля паніки після ударів України, — Андрющенко

Удари України по території Росії сприяють новій хвилі паніки серед російських пропагандистів і змінюють настрої населення РФ.

Про це у коментарі "24 Каналу" заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він зазначив, що росіяни тривалий час спостерігали за атаками на Україну, не відчуваючи війни на собі, але ситуація змінилася після ударів по території Росії.

"А коли у тебе у вікні вибухає, як у Чебоксарах, то це змінює думку. Адже до тебе почало прилітати", — пояснив він.

За словами Андрющенка, через це настрої росіян "дуже швидко змінюватимуться".

Він нагадав, що в ніч проти 4 травня безпілотник долетів до центру Москви. На вулиці Мосфільмівській постраждала багатоповерхівка, а влучання сталося приблизно за 6 кілометрів від Кремля.

Також у ніч на 5 травня було уражене оборонне підприємство "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Там виготовляють електронні компоненти й антенні системи для російських безпілотників.

Андрющенко також заявив про непублічні ознаки погіршення ситуації в Росії. За його словами, росіяни почали виводити гроші з банків через недовіру до банківської системи та масово купувати нові автомобілі.

"Саме під час кризи люди витрачають гроші не на те, що планували, а на ті речі, які вони відкладали досить довго", — сказав він.

Андрющенко додав, що для багатьох росіян автомобілі залишаються предметом розкоші, а така поведінка є ознакою економічної нестабільності.

Керівник Центру вивчення окупації вважає, що подальші удари по Росії та економічні проблеми можуть посилити депресивні настрої серед населення. На його думку, це поступово послаблюватиме здатність Росії ефективно протидіяти Україні.

Ситуація в Москві

У ніч на 4 травня російські Telegram-канали повідомили про повітряну атаку на Москву. Близько першої години ночі жителі столиці РФ скаржилися на вибухи та шум двигунів у небі. У соцмережах писали, що безпілотники летіли на низькій висоті та маневрували.

Згодом у мережі з’явилися фото уламків на центральних вулицях Москви, а також кадри пошкодженого фасаду житлового комплексу "Дім на Мосфільмівській" в елітному районі міста.

Пізніше російські пабліки повідомили, що внаслідок атаки дронів FP-1 були пошкоджені квартири на верхньому поверсі багатоповерхівки. Кадри наслідків опублікували у соцмережах.

Перед парадом 9 травня Росія посилила ППО навколо Москви через загрозу ударів українських дронів. За даними Bild, навколо столиці РФ створили додаткове "кільце" із систем "Панцир", С-400 та "Тор", а частину засобів захисту перекинули з інших важливих об’єктів.

Зазначимо, Фокус писав про парад на 9 травня, який готуються провести у Москві та в інших регіонах РФ у 2026 році. Медіа повідомили, що через загрозу дронів ЗСУ подібні паради скасовують у різних регіонах РФ. Тим часом президент Володимир Путін звернувся до президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню на 8-9 травня: це прохання Вашингтон мав передати Україні.