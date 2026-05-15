В Киеве увеличилось количество групп оповещений ТЦК на 40%: военные назвали причину

В Киеве было увеличено количество групп оповещения военнообязанных военнослужащими Территориальных центров комплектования. Таких групп стало больше на 40%, заявили в городском ТЦК.

В то же время военные ТЦК могут осуществлять мероприятия оповещения и в местах проживания, и в местах работы военнообязанных. Об этом рассказал и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК и СП Валерий Кравченко во время заседания временной следственной комиссии, сообщил нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По словам Кравченко, было также увеличено штатное количество людей в группах оповещения. Это происходит потому, что "есть требование по усилению мобилизационных мероприятий".

На уточняющий вопрос в.и.о. заместителя начальника ТЦК объяснил, что увеличение количества военных ТЦК состоялась за последние 3-4 месяца.

Он также пояснил, что военнослужащие ТЦК могут осуществлять меры оповещения и в местах проживания, и в местах работы военнообязанных. Это регулируется 560-м постановлением Кабинета министров Украины.

Также мероприятия по оповещению могут быть проведены в общественном транспорте и в общественных местах, добавил военнослужащий.

Кравченко прокомментировал гибель военнообязанного в Киевском ТЦК

Отдельно и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК прокомментировал случай со смертью мужчины, который получил травму в одном из распределительных пунктов Подольского района.

По словам Кравченко, погибший Роман Сопин прошел ВВК и был признан годным к службе. На следующий день, по словам военного, мужчину передали в воинскую часть. Впоследствии из СМИ стало известно о госпитализации и последующей смерти военнослужащего.

По предварительному анализу процедур мобилизации нарушений со стороны Подольского РТЦК и СП не выявлено, а жалоб от военнообязанных не поступало. Также Кравченко отметил, что проверка Военной службы правопорядка не установила никаких противоправных действий военных столичного ТЦК.

Напомним, что 15 мая народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал историю о смерти отца пятерых детей на территории одного из центров комплектования. В то же время стоит заметить, что никаких официальных доказательств или результатов следствия он не привел.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15236, который предусматривает реформу территориальных центров комплектования и перевод мобилизационных процедур в цифровой формат. Документ предлагает обязательную видеофиксацию всех взаимодействий с работниками ТЦК и электронное вручение повесток.

Также Фокус писал, что, по словам народного депутата от партии "Слуга народа" Георгия Мазурашу, в Черновцах представители ТЦК принудительного задерживали мужчин на строительных площадках. В частности, некоторых работников им приходилось "снимать с высоты".