У Києві збільшилася кількість груп оповіщень ТЦК на 40%: військові назвали причину

У Києві було збільшено кількість груп оповіщення військовозобов'язаних військовослужбовцями Територіальних центрів комплектування. Таких груп побільшало на 40%, заявили у міському ТЦК.

Водночас військові ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення і в місцях проживання, і в місцях роботи військовозобов'язаних. Про це розповів т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Валерій Кравченко під час засідання тимчасової слідчої комісії, повідомив нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За словами Кравченка, була також збільшена штатна кількість людей в групах оповіщення. Це відбувається тому, що "є вимога з підсилення мобілізаційних заходів".

На уточнююче питання т.в.о. заступника начальника ТЦК пояснив, що збільшення кількості військових ТЦК відбулася за останні 3-4 місяці.

Він також пояснив, що військовослужбовці ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення і в місцях проживання, і в місцях роботи військовозобов'язаних. Це регулюється 560-ю постановою Кабінету міністрів України.

Також заходи з оповіщення можуть бути проведені в громадському транспорті та в громадських місцях, додав військовослужбовець.

Кравченко прокоментував загибель військовозобов'язаного в Київському ТЦК

Окремо т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК прокоментував випадок зі смертю чоловіка, який отримав травму в одному з розподільчих пунктів Подільського району.

За словами Кравченка, загиблий Роман Сопін пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. Наступного дня, за словами військового, чоловіка передали до військової частини. Згодом зі ЗМІ стало відомо про госпіталізацію та подальшу смерть військовослужбовця.

За попереднім аналізом процедур мобілізації порушень з боку Подільського РТЦК та СП не виявлено, а скарг від військовозобов’язаних не надходило. Також Кравченко наголосив, що перевірка Військової служби правопорядку не встановила жодних протиправних дій військових столичного ТЦК.

Нагадаємо, що 15 травня народний депутат партії "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів історію про смерть батька п’ятьох дітей на території одного з центрів комплектування. Водночас варто зауважити, що жодних офіційних доказів або результатів слідства він не навів.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15236, який передбачає реформу територіальних центрів комплектування та переведення мобілізаційних процедур у цифровий формат. Документ пропонує обов’язкову відеофіксацію всіх взаємодій із працівниками ТЦК та електронне вручення повісток.

Також Фокус писав, що, за словами народного депутата від партії "Слуга народу" Георгія Мазурашу, у Чернівцях представники ТЦК примусового затримували чоловіків на будівельних майданчиках. Зокрема, деяких працівників їм доводилося "знімати з висоти".