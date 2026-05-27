Пуски "Орешника" из Капустиного Яра: Игнат рассказал, как разведка фиксирует вылет ракет

Воздушные силы узнают о пусках ракет с полигона Капустин Яр благодаря разведке, в частности космической. Однако определить сразу, какой именно состоялся пуск, не представляется возможным.

Кроме пусков баллистических ракет средней дальности типа "Орешник", на полигоне Капустин Яр россияне также испытывают другое ракетное вооружение. Об этом 26 мая рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV.

Россияне, несмотря на предупреждение о проведении учений и перекрытии воздушного пространства, не предупреждают, когда и как состоится пуск ракет. Поэтому ключевым элементом разведки для Украины становится спутниковое наблюдение, поскольку каждый пуск большой ракеты сопровождается значительным выбросом энергии.

"Есть разные виды разведок, в том числе космическая. Есть информация для Украины, для наших соответствующих служб, в частности Воздушных сил, что осуществлен пуск, Капустин Яр. Тот или иной пуск — это вспышка, загорается опасность", — пояснил Игнат.

Однако существует другая проблема — идентификация типа запущенной ракеты. На Капустином Яру россияне испытывают ряд ракетного вооружения, в частности С-300 или "Искандеров". Враг также часто осуществляет имитационные запуски. Поэтому определить сразу, какой именно пуск состоялся, можно только, когда есть больше информации.

"Определить сразу, что это за пуск, тоже не представляется возможным. Поэтому может быть даже тревога, когда пуск какой-то имитационный или с целью тех апробаций, о которых я только что говорил", — подчеркнул чиновник.

Удар "Орешника" по Белой Церкви — подробности

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Украину. Один из ударов состоялся по Белой Церкви Киевской области: местные каналы показали кадры вероятной атаки "Орешника" на город.

Утром 24 мая Воздушные силы подтвердили очередное применение врагом ракеты. Отмечалось, что пуски были осуществлены с полигона Капустин Яр Астраханской области РФ.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки "Орешника" на Белую Церковь. Сообщалось, что в результате удара в городе пострадали гаражные помещения.

Вскоре аналитики Defense Express оценили мощность от взрыва "Орешника" в Белой Церкви: его сравнили с ударом 36 "Шахедов".