Пуски "Орєшніка" з Капустиного Яру: Ігнат розповів, як розвідка фіксує виліт ракет

Повітряні сили дізнаються про пуски ракет з полігону Капустин Яр завдяки розвідці, зокрема космічній. Проте визначити одразу, який саме відбувся пуск, не є можливим.

Окрім пусків балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік", на полігоні Капустин Яр росіяни також випробовують інше ракетне озброєння. Про це 26 травня розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Radio NV.

Росіяни, попри попередження про проведення навчань та перекриття повітряного простору, не попереджають, коли та як відбудеться пуск ракет. Тому ключовим елементом розвідки для України стає супутникове спостереження, оскільки кожен пуск великої ракети супроводжується значним викидом енергії.

"Є різні види розвідок, зокрема космічна. Є інформація для України, для наших відповідних служб, зокрема Повітряних сил, що здійснено пуск, Капустин Яр. Той чи інший пуск — це спалах, загорається небезпека", — пояснив Ігнат.

Відео дня

Проте існує інша проблема — ідентифікація типу запущеної ракети. На Капустиному Яру росіяни випробовують низку ракетного озброєння, зокрема С-300 чи "Іскандерів". Ворог також часто здійснює імітаційні запуски. Тому визначити одразу, який саме пуск відбувся, можна лише, коли є більше інформації.

"Визначити одразу, що це за пуск, теж не є можливим. Тому може бути навіть тривога, коли пуск якийсь імітаційний або з метою тих апробацій, про які я щойно говорив", — підкреслив посадовець.

Удар "Орєшніка" по Білій Церкві — подробиці

У ніч на 24 травня росіяни масовано атакували Україну. Один з ударів відбувся по Білій Церкві Київської області: місцеві канали показали кадри ймовірної атаки "Орєшніка" на місто.

Вранці 24 травня Повітряні сили підтвердили чергове застосування ворогом ракети. Зазначалося, що пуски були здійснено з полігону Капустин Яр Астраханської області РФ.

Згодом у ДСНС показали наслідки атаки "Орєшніка" на Білу Церкву. Повідомлялося, що внаслідок удару у місті постраждали гаражні приміщення.

Невдовзі аналітики Defense Express оцінили потужність від вибуху "Орєшніка" у Білій Церкві: його порівняли до удару 36 "Шахедів".