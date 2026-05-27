27 мая День Сил специальных операций: какие самые известные удары по ВС РФ (фото, видео)

27 мая отмечают День Сил специальных операций ВСУ — подразделения, которое защищает украинцев уже десятилетие, с 2016 года. Операции бойцов ССО проходят тайно, и лишь незначительная часть освещается в публичном пространстве. Одна из известных операций времен большой войны — участие в освобождении острова Змеиный в 2022 году. После этого ССО доставали до поездов под Санкт-Петербургом и кораблей на Каспии. Какие известны резонансные удары спецназовцев?

Тайные операции проводились на Кубани, на Кавказе, в Ленинградской области, под Москвой, рассказал командующий ССО генерал-майор Александр Трепак в коротком обращении 27 мая. Бойцы проводили глубокие рейды в тылы ВС РФ, о которых публично не говорят. Перед 2022 годом спецназовцы воевали в Донецком аэропорту, на Саур-могиле, в Иловайске, в Крымских горах. Сегодня к диверсиям и тайным операциям добавились мидл- и дипстрайки по объектам ВС РФ на фронте и в глубине российской территории. Ко Дню ССО Фокус собрал информацию об операциях, которые появились в публичном пространстве.

День ССО — операции 2014-2026 годов

На День Сил специальных операций Трепак обратился к бойцам, которые защищают Украину. Командующий рассказал, что группы и операторы сегодня действуют в РФ от Санкт-Петербурга до Москвы. Командующий поблагодарил ветеранов, оператора ССО и операторов дальнобойных ударов (упомянутые отдельно), подпольщиков и других.

"Мы готовим и проводим операции, о которых сегодня никто не скажет. Об этом нельзя говорить. Но эти операции и эти люди стопроцентно меняют ход войны. Мы поменяли философию Сил специальных операций, мы изменились сами", — сказал он.

В видео, которое появилось на странице Facebook ССО, показали кадры из Донецкого аэропорта, моменты боев в Гостомеле и под Киевом. Также есть кадры пущенного под откос поезда с цистернами (место не уточняется, но перед этим показывают установку мины и говорят о Ленинграде и Москве). Есть видео с дрона, который подлетает к кораблю ВС РФ, а другой — к, вероятно, нефтяной инфраструктуре. Другие фрагменты — три точки возгорания в неуказанном порту, бой в городской застройке, вертолет, который загружают важными вещами, коридор-цех неизвестного учреждения-предприятия.

День ССО — командующий Александр Трепак День ССО — пожары в порту РФ День ССО — удар по нефтяному заводу РФ День ССО — проникновение в цех на предприятии День ССО — операция с вертолетом День ССО — попадание по кораблю ВС РФ День ССО — диверсия и подрыв железной дороги День ССО — горящий корабль ВС РФ День ССО — бой в застройке в неустановленном месте

ССО ВСУ — публичные операции и бои

В сети есть упоминания о некоторых операциях ССО ВСУ и об ударах, которые они наносят по тылам ВС РФ и по важным целям на линии фронта.

Освобождение острова Змеиный. Началась операция с действий бойцов 73 центра ССО, которые пробрались на остров и проверили, есть ли опасность от противолодочных и противопехотных мин ВС РФ. Далее подошли инженерные подразделения, которые расчищали путь, в спецназовцы тем временем осматривали территорию, фиксировали расположение российской техники и установили украинский флаг. Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра ССО: действовали совместно с 59 бригадой морпехов, ГУР МОУ и 801 отдельным отрядом МВД.

Black Summer, лето-осень 2025 года и до сегодняшнего дня. Командование ССО ВСУ провело ряд асимметричных спецопераций в тылу ВС РФ: речь шла о direct action и deep strike. Под удар попали самолеты на аэродромах "Саваслейка", "Мариновка", "Борисоглебск", заводы ВПК в Елабуге, "Пороховой завод" под Тамбовом, атака на пункт управления ОТРК "Искандер" в Курской области и в Крыму, попадание по кораблю "Порт-Оля-4" в Каспийском море, удары по железным дорогам, попадание по ключевым НПЗ РФ.

День ССО — корабль "Порт Оля-4" после удара дронов, 15 августа 2025 года Фото: Telegram

Кубань, весна 2026 года. Операторы дронов ССО, вместе с бойцами других подразделений, нанесли серию ударов по черноморским портам РФ в Краснодарском крае. Как писал Фокус, получил повреждения терминал "Шесхарис" в Новороссийске, горели нефтяные резервуары в Туапсе, пылало в порту "Тамань" и "Кавказ".

Балтийское море, весна 2026 года. Командование ССО рассказало о серии атак на порты Приморска в Ленинградской области РФ, которую провело совместно с ГУР, СБС и ГПСУ. Кроме нефтеналивного терминала "Транснефть", попали по малому ракетному катеру проекта "Каракурт", носителю восьми "Калибров".

Заметим, на страницах Сил специальных операций регулярно публикуется информация о текущих ударах по военным и стратегическим целям РФ. Например, 21 мая ударили по Сызранскому НПЗ, 19 мая — по нефтяному узлу в Сибири. Между тем на карте Международного разведывательного сообщества InformNapalm обозначено около 1800 ударов, диверсий, инцидентов на территории РФ, которые произошли с 2022 года и по сей день. Самый отдаленный эксцесс — в селе Нижнеянск в Якутии и Петропавск-Камчатский. Часть из них имеют известных авторов — среди них, в том числе, бойцы ССО и, вероятно, их тайные агенты.

День ССО — карта ударов, диверсий, поджогов в РФ, 2022-2026 годы, InformNapalm Фото: InformNapalm

27 мая День Сил специальных операций

27 мая — праздник бойцов ССО, установленный президентом Украины Владимиром Зеленским 26 мая 2025 года. Глава государства объяснил, что перенес дату с 29 июля на новое число, чтобы "начать новые традиции". С мая 2024 года этим родом сил командует генерал-майор Александр Трепак. С 2014 по 2021 год погибло 80 бойцов ССО: следующие данные засекречены. В состав ССО входит девять подразделений специального назначения, среди них — 47 отдельный отряд (разведка), 73 морской центр, 140 центр (засады, налеты, диверсии) и другие. Также есть четыре полка рейнджеров (проводят рейды в тылу врага) и четыре подразделения информационно-психологических операций.

Отметим, в ночь на 27 мая было шумно в российском порту Туапсе. Местные жители заявили о звуках взрывов, а затем увидели пожар.

Напоминаем, 8 мая Силы спецопераций сообщили об атаке на катер "Каракурт", который россияне прятали в Каспийском море.