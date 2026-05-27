27 травня День Сил спеціальних операцій: які найвідоміші удари по ЗС РФ (фото, відео)

27 травня відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ — підрозділу, який захищає українців вже десятиліття, з 2016 року. Операції бійців ССО проходять таємно, і лише незначна частина висвітлюється у публічному прості. Одна з відомих операцій часів великої війни — участь у звільненні острова Зміїний у 2022 році. Після цього ССО діставали до потягів під Санкт-Петербургом та кораблів на Каспії. Які відомі резонансні удари спецпризначенців?

Таємні операції проводились на Кубані, на Кавказі, в Ленінградській області, під Москвою, розповів командувач ССО генерал-майор Олександр Трепак у короткому зверненні 27 травня. Бійці проводили глибокі рейди в тили ЗС РФ, про які публічно не говорять. Перед 2022 роком спецпризначенці воювали у Донецькому аеропорту, на Савур-могилі, в Іловайську, в Кримських горах. Сьогодні до диверсій та таємних операцій додались мідл- та діпстрайки по об'єктах ЗС РФ на фронті та вглибині російської території. До Дня ССО Фокус зібрав інформацію про операції, які з'явились у публічному просторі.

День ССО — операції 2014-2026 років

На День Сил спеціальних операцій Трепак звернувся до бійців, які боронять Україну. Командувач розповів, що групи та оператори сьогодні діють у РФ від Санкт-Петербурга до Москви. Командувач подякував ветеранам, оператора ССО та операторам далекобійних ударів (згадані окремо), підпільникам та іншим.

"Ми готуємо і проводимо операції, про які сьогодні ніхто не скаже. Про це не можна говорити. Але ці операції і ці люди стовідсотково змінюють хід війни. Ми поміняли філософію Сил спеціальних операцій, ми змінились самі", — сказав він.

У відео, яке з'явилось на сторінці Facebook ССО, показали кадри з Донецького аеропорту, моменти боїв у Гостомелі та під Києвом. Також є кадри пущеного під укіс потягу з цистернами (місце не уточнюється, але перед цим показують встановлення міни й кажуть про Ленінград та Москву). Є відео з дрона, який підлітає до корабля ЗС РФ, а інший — до нафтової інфраструктури. Інші фрагменти — три точки займання у невказаному порту, бій у міській забудові, вертоліт, який завантажують важливими речами, коридор-цех невідомої установи-підприємства.

День ССО — командувач Олександр Трепак День ССО — пожежі у порту РФ День ССО — удар по нафтовому заводу РФ День ССО — проникнення у цех на підприємстві День ССО — операція з вертольотом День ССО — влучання по кораблю ЗС РФ День ССО — диверсія та підрив залізниці День ССО — палаючий корабель ЗС РФ День ССО — бій у забудові у невстановленому місці

ССО ЗСУ — публічні операції та бої

У мережі є згадки про деякі операції ССО ЗСУ і про удари, які вони завдають по тилах ЗС РФ та по важливих цілях на лінії фронту.

Звільнення острова Зміїний. Почалась операція з дій бійців 73 центру ССО, які пробрались на острів та перевірили, чи є небезпека від протичовнових та протипіхотних мін ЗС РФ. Далі підійшли інженерні підрозділи, які розчищали шлях, у спецпризначенці тим часом оглядали територію, фіксували розташування російської техніки та встановили український прапор. Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру ССО: діяли спільно з 59 бригадою морпіхів, ГУР МОУ та 801 окремим загоном МВС.

Black Summer, літо-осінь 2025 року і до сьогодні. Командуванні ССО ЗСУ провело низку асиметричних спецоперацій в тилу ЗС РФ: ішлося про direct action та deep strike. Під удар потрапили літаки на аеродромах "Саваслєйка", "Маріновка", "Борисоглєбськ", заводи ВПК в Єлабузі, "Пороховий завод" під Тамбовом, атака на пункт управління ОТРК "Іскандер" у Курській області та в Криму, влучання по кораблю "Порт-Оля-4" у Каспійському морі, удари по залізницях, влучання по ключових НПЗ РФ.

День ССО — корабель "Порт Оля-4" після удару дронів, 15 серпня 2025 року Фото: Telegram

Кубань, весна 2026 року. Оператори дронів ССО, разом з бійцями інших підрозділів, завдали серії ударів по чорноморських портах РФ у Краснодарському краї. Як писав Фокус, отримав пошкодження термінал "Шесхаріс" у Новоросійську, горіли нафтові резервуари у Туапсе, палало у порту "Тамань" та "Кавказ".

Балтійське море, весна 2026 року. Командування ССО розповіло про серію атак на порти Приморська у Ленінградській області РФ, яку провело спільно з ГУР, СБС та ДПСУ. Окрім нафтоналивного термінала "Транснефть", влучили по малому ракетному катеру проєкту "Каракурт", носія восьми "Калібрів".

Зауважмо, на сторінках Сил спеціальних операцій регулярно публікується інформація про поточні удари по військових та стратегічних цілях РФ. Наприклад, 21 травня вдарили по Сизранському НПЗ, 19 травня — по нафтовому вузлу у Сибіру. Тим часом на карті Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm позначено близько 1800 ударів, диверсій, інцидентів на території РФ, які стались з 2022 року і по сьогодні. Найвіддаленіший ексцес — у селі Нижнєянськ у Якутії та Петропавськ-Камчатський. Частина з них мають відомих авторів — серед них, у тому числі, бійці ССО та, ймовірно, їхні таємні агенти.

День ССО — карта ударів, диверсій, підпалів у РФ, 2022-2026 роки, InformNapalm Фото: InformNapalm

27 травня — свято бійців ССО, встановлене президентом України Володимиром Зеленським 26 травня 2025 року. Глава держави пояснив, що переніс дату з 29 липня на нове число, щоб "започаткувати нові традиції". З травня 2024 року цим родом сил командує генерал-майор Олександр Трепак. З 2014 по 2021 рік загинуло 80 бійців ССО: наступні дані засекречені. До складу ССО входить дев'ять підрозділів спеціального призначення, серед них — 47 окремий загін (розвідка), 73 морський центр, 140 центр (засідки, нальоти, диверсії) та інші. Також є чотири полки рейнджерів (проводять рейди в тилу ворога) та чотири підрозділи інформаційно-психологічних операцій.

Зазначимо, в ніч на 27 травня було гучно у російському порту Туапсе. Місцеві жителі заявили про звуки вибухів, а потім побачили пожежу.

Нагадуємо, 8 травня Сили спецоперацій повідомили про атаку на катер "Каракурт", який росіяни ховали в Каспійському морі.