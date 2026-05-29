Как FP-1 удалось попасть по фрегату "Адмирал Эссен" в Новороссийске: несмотря на пулемет с лазером (видео)

23 мая в российском порту Новороссийска ударные дроны FP-1 Сил обороны Украины поразили фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота России, и момент поражения зафиксировала камера неизвестного оператора. На записи — попытки береговой обороны отбиться от атаки беспилотников и яркая вспышка в момент попадания.

Фрегат "Адмирал Эссен" ЧФ РФ мог пострадать от атаки ударных беспилотников на портовую инфраструктуру в Новороссийске, рассказали в Telegram-канале Exilnova+. Указано, что инцидент произошел в ночь на 23 мая: работал, вероятно, FP-1 с дальностью 1600 км. При этом порт РФ находится от Украины в 400-600 км.

В канале опубликовали видео, снятое неизвестным в Новороссийске, причем оператор находился на борту корабля. На записи — события в российском порту где-то около рассвета. Видим, что происходит атака дронов, а военные ВС РФ пытаются их сбить с помощью пулеметов, которые заливают пространство пулями. Кроме того, воздух пронизывают лучи синего лазера, который должен помочь справиться с воздушной угрозой. В последние секунды на мгновение появляются кадры с камеры дрона, а дальше — яркая вспышка в море. В заметке Exilenova+ указано, что дроны поразили фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356.

Фрегат "Адмирал Эссен" — детали атаки

Об атаке на российский фрегат "Адмирал Эссен" стало известно из заявления командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди. Выяснилось, что корабль попал в зону поражения БпЛА во время атаки на портовую инфраструктуру Новороссийска и на нефтехранилище "Грушевая балка". Операцию проводили операторы трех подразделений: 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра", 1 ОЦ БпС СБС, 412 ОБр БпС NEMESIS. Согласно данным командования, степень поражения фрегата неизвестна. OSINTери канала WarArchive установили две возможные точки удара — 44.718162,37.821920 и 44.71816, 37.82192: это северо-восточная часть бухты на пирсе "Восточный", возле которого швартуются корабли и субмарины ЧФ РФ.

Фрегат "Адмирал Эссен" — точки поражения в порту Новороссийска 23 мая Фото: Google Maps

"Адмирал Эссен" — это фрегат проект 11356 класса "Адмирал Григорович" на воздушной подушке. На корабле установлены РЛС "Фрегат-М2М" и "Позитив-М1.2", средства РЭБ "Требование-М", "Смелый", "Пума" и др. Вооружение — пусковая установка для восьми крылатых ракет "Калибр", также есть артиллерийская установка и ЗРК.

Отметим,"Адмирал Эссен" не раз попадал под удары Украины, но каждый раз его ремонтировали и выводили на боевые задачи. Один из ударов состоялся в апреле 2022 года: когда корабль обстреливал Одессу, по нему ударили в ответ. Еще одна атака на "Адмирал Эссен" состоялась в начале марта 2026 года: фрегат находился в порту Новороссийска и попал под удар украинских дронов. Согласно данным OSINTеров, могли получить повреждения средства РЭБ и два радара. Другой удар состоялся 6 апреля, но ударили не по "Адмиралу Нессену", а по еще одному носителю "Калибров" — "Адмиралу Макарову".

Напоминаем, 17 мая Роберт Бровди сообщил о поражении военного корабля РФ в Каспийском море: дроны пролетели 1600 км.