Як FP-1 вдалось влучити по фрегату "Адмірал Ессен" у Новоросійську: попри кулемет з лазером (відео)

23 травня у російському порту Новоросійська ударні дрони FP-1 Сил оборони України уразили фрегат "Адмірал Ессен" Чорноморського флоту Росії, і момент ураження зафіксувала камера невідомого оператора. На записі — спроби берегової оборони відбитись від атаки безпілотників та яскравий спалах у момент влучання.

Фрегат "Адмірал Ессен" ЧФ РФ міг постраждати від атаки ударних безпілотників на портову інфраструктуру у Новоросійську, розповіли у Telegram-каналі Exilnova+. Вказано, що інцидент відбувся в ніч на 23 травня: працював, ймовірно, FP-1 з дальністю 1600 км. При цьому порт РФ розташований від України за 400-600 км.

У каналі опублікували відео, зняте невідомим у Новоросійську, при чому оператор перебував на борту корабля. На записі — події у російському порту десь близько світанку. Бачимо, що відбувається атака дронів, а військові ЗС РФ намагаються їх збити за допомогою кулеметів, які заливають простір кулями. Крім того, повітря пронизують промені синього лазера, який має допомогти впоратись з повітряною загрозою. В останні секунди на мить з'являються кадри з камери дрона, а далі — яскравий спалах в морі. У дописі Exilenova+ вказано, що дрони уразили фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

Фрегат "Адмірал Ессен" — деталі атаки

Про атаку на російський фрегат "Адмірал Ессен" стало відомо з заяви командувача Силами безпілотних систем Роберта Бровді. З'ясувалось, що корабель потрапив у зону ураження БпЛА під час атаки на портову інфраструктуру Новоросійська та на нафтосховище "Грушова балка". Операцію проводили оператори трьох підрозділів: 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра", 1 ОЦ БпС СБС, 412 ОБр БпС NEMESIS. Згідно з даними командування, ступінь ураження фрегата невідома. OSINTери каналу WarArchive встановили дві можливі точки удару — 44.718162,37.821920 та 44.71816, 37.82192: це північно-східна частина бухти на пірсі "Восточный", біля якого швартують кораблі та субмарини ЧФ РФ.

Фрегат "Адмірал Ессен" — точки ураження у порту Новоросійська 23 травня

"Адмірал Ессен" — це фрегат проєкт 11356 класу "Адмірал Григорович" на повітряній подушці. На кораблі встановлено РЛС "Фрегат-М2М" та "Позитив-М1.2", засоби РЕБ "Вимога-М", "Сміливий", "Пума" тощо. Озброєння — пускова установка для восьми крилатих ракет "Калібр", також є артилерійська установка та ЗРК.

Зазначимо, "Адмірал Ессен" не раз потрапляв під удари України, але щоразу його ремонтували та виводили на бойові завдання. Один з ударів відбувся у квітні 2022 року: коли корабель обстрілював Одесу, по ньому вдарили у відповідь. Ще одна атака на "Адмірал Ессен" відбулась на початку березня 2026 року: фрегат перебував у порту Новоросійська та потрапив під удар українських дронів. Згідно з даними OSINTерів, могла отримати пошкодження засоби РЕБ та два радари. Інший удар відбувся 6 квітня, але вдарили не по "Адміралу Нессену", а по ще одному носію "Калібрів" — "Адміралу Макарову".

Нагадуємо, 17 травня Роберт Бровді повідомив про ураження військового корабля РФ у Каспійському морі: дрони пролетіли 1600 км.