Только в светлое время суток: в оккупированном Крыму власти ввели новую схему движения для ряда поездов

Начиная со среды, 10 июня, во временно оккупированном Крыму начнут действовать новые схемы движения поездов. Ряд поездов будет курсировать исключительно в светлое время суток.

Всего 8 пар поездов на 10 маршрутах будут курсировать только по дням, а въезд для поездов на территорию Крыма будет осуществляться исключительно с 05:00 до 23:00 часов. Об этом вечером 9 июня сообщил так называемый "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

"Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00.00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму. Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" осуществила корректировку расписания", — говорится в сообщении Аксенова.

Оккупационный чиновник добавил, что по прибытии железнодорожным транспортом в Симферополь пассажиры будут направлены к автобусам по конкретному назначению и после посадки будут следовать к месту назначения.

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"Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь", — отметил Аксенов.

В то же время оккупационный чиновник не уточнил, в связи с чем введены новые правила железнодорожного движения в Крыму.

Из-за атаки дронов в Крыму введен ряд ограничений: что известно

Из-за последствий ударов беспилотников по нефтяным объектам РФ в Крыму начали вводить ограничения. В связи с нехваткой топлива 9 июня в отелях Крыма начали предлагать туристам бензин в подарок за бронирование номеров.

8 июня в Крыму произошел масштабный сбой транспорта из-за атаки дронов на поезд "Москва — Симферополь". Движение пассажирских поездов после этого временно приостановили.

6 июня в сети сообщили, что жители оккупированного Крыма начали ездить в Краснодарский край РФ за бензином.

Накануне в Крыму начали ограничивать продажу продуктов вслед за бензином.