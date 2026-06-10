Тільки у світлий час доби: в окупованому Криму влада запровадила нову схему руху для низки поїздів

Починаючи із середи, 10 червня, у тимчасово окупованому Криму почнуть діяти нові схеми руху поїздів. Низка потягів курсуватиме виключно у світлу пору доби.

Загалом 8 пар потягів на 10 маршрутах будуть курсувати лише за дня, а в'їзд для поїздів на територію Криму буде здійснюватися виключно з 05:00 до 23:00 години. Про це увечері 9 червня повідомив так званий "глава" анексованого півострова Сергій Аксьонов.

"Оперативним штабом Республіки Крим ухвалено рішення про введення з 00.00 10 червня 2026 року нової схеми руху залізничного пасажирського транспорту в Криму. Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес" здійснила коригування розкладу", — йдеться у повідомленні Аксьонова.

Окупаційний чиновник додав, що після прибуття залізничним транспортом до Сімферополя пасажири будуть направлені до автобусів за конкретним призначенням і після посадки будуть прямувати до місця призначення.

Відео дня

"Аналогічно здійснюватиметься поїздка із Сімферополя до Керчі, з Джанкоя до Керчі та з Владиславівки до Керчі", — зауважив Аксьонов.

Водночас окупаційний посадовець не уточнив, у зв'язку із чим запровадженні нові правила залізничного руху у Криму.

Через атаку дронів у Криму запроваджено низку обмежень: що відомо

Через наслідки ударів безпілотників по нафтових об'єктах РФ у Криму почали запроваджувати обмеження. У зв'язку з нестачею пального 9 червня у готелях Криму почали пропонувати туристам бензин у подарунок за бронювання номерів.

8 червня у Криму стався масштабний збій транспорту через атаку дронів на потяг "Москва — Сімферополь". Рух пасажирських поїздів після цього тимчасово призупинили.

6 червня у мережі повідомили, що мешканці окупованого Криму почали їздити у Краснодарський край РФ за бензином.

Напередодні у Криму почали обмежувати продаж продуктів слідом за бензином.