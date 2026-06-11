Бензовозы не доехали: в оккупированном Севастополе закончилось топливо

В ночь на 10 июня в оккупированный Севастополь не смогли добраться бензовозы, из-за чего местные власти предупредили, что стоять в очередях на АЗС нет смысла.

Оккупационные власти заявили, что новой партии QR-кодов, по которым жители Севастополя могут приобрести бензин, не будет, а ждать бензин в среду нет смысла. Об этом поздно вечером среды сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти", — объявил чиновник.

По его словам, в четверг, 11 июня, на АЗС "ТЭС" будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт. Местные жители же могут даже не стоять в очередях за топливом на АЗС сети, поскольку получить его не смогут.

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В то же время Развожаев пообещал, что в четверг QR-коды будут генерироваться заново. Тогда жители якобы смогут получить новые коды и получить бензин на АЗС.

Топливный кризис в Крыму: что известно

В начале июня в Крыму начали вводить жесткие ограничения на продажу топлива. В то же время часть крупнейших сетей фактически остановила реализацию топливных талонов и карт.

6 июня стало известно, что в Крыму начали ограничивать продажу продуктов из-за топливного кризиса в регионе.

Напомним, 10 июня в оккупированном Крыму власти ввели новую схему движения для ряда поездов: отныне поезда дальнего следования будут прибывать не в светлое время суток.

Ранее также стало известно, что в Крыму отели начали дарить посетителям бензин в подарок за бронирование номеров.