Бензовози не доїхали: в окупованому Севастополі закінчилося пальне

У ніч на 10 червня до окупованого Севастополя не змогли дістатися бензовози, через що місцева влада попередила, що стояти у чергах на АЗС немає сенсу.

Окупаційна влада заявила, що нової партії QR-кодів, за якими мешканці Севастополя мають змогу придбати бензин, не буде, а чекати на бензин у середу немає сенсу. Про це пізно увечері середи повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Нової партії QR-кодів сьогодні не буде. На жаль, бензовози до міста сьогодні вночі не змогли прийти", — оголосив чиновник.

За його словами, у четвер, 11 червня, на АЗС "ТЕС" заправлятимуться комунальні служби, швидка допомога, силові структури та громадський транспорт. Місцеві мешканці ж можуть навіть не стояти у чергах за пальним на АЗС мережі, оскільки отримати його не зможуть.

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Водночас Развожаєв пообіцяв, що у четвер QR-коди будуть генеруватися наново. Тоді мешканці нібито зможуть отримати нові коди і отримати бензин на АЗС.

Паливна криза в Криму: що відомо

На початку червня у Криму почали вводити жорсткі обмеження на продаж пального. Водночас частина найбільших мереж фактично зупинила реалізацію паливних талонів і карт.

6 червня стало відомо, що в Криму почали обмежувати продаж продуктів через паливну кризу у регіоні.

Нагадаємо, 10 червня в окупованому Криму влада запровадила нову схему руху для низки поїздів: відтепер потяги далекого сполучення будуть прибувати не у світлу пору доби.

Раніше також стало відомо, що в Криму готелі почали дарувати відвідувачам бензин у подарунок за бронювання номерів.