В умершего командира 154-й ОМБр ВСУ обнаружили огнестрельное ранение, — полиция

У погибшего командира 154-й ОМБр ВСУ Владимира Кононникова правоохранители обнаружили огнестрельное ранение, которое и могло стать причиной смерти военнослужащего.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, инцидент расследуется как умышленное убийство. Об этом вечером сообщили в полиции Запорожской области.

Хотя правоохранительные органы не раскрыли точного имени военного, ранее, 28 июня, Оперативное командование "Юг" сообщило, что командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Конноников был найден мертвым.

Правоохранительные органы квалифицировали данное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.

"Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона", — сообщили в полиции.

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У погибшего офицера 154-й ОМБр ВСУ обнаружили огнестрельное ранение Фото: Скрін

Стоит отметить, что в ОК "Юг" ранее подчеркивали, что командира мертвым обнаружили военнослужащие. Сообщалось, что на его теле, по предварительным данным, не было обнаружено признаков, указывающих на насильственную смерть.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и подробности инцидента.

Напомним, ранее Федерация пауэрлифтинга Украины сообщила о гибели на фронте пауэрлифтера Михаила Маркуша, который был призером юниорских чемпионатов мира, чемпионом Европы и украинским рекордсменом.

Кроме того, 26 июня в эфире американского телеканала сообщили о гибели на фронте бывшего продюсера ABC News Максима Середчука, который служил в Вооруженных силах Украины.