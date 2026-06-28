У померлого командира 154-ї ОМБр ЗСУ виявили вогнепальне поранення, — поліція

У померлого командира 154-ї ОМБр ЗСУ Володимира Кононнікова правоохоронці виявили вогнепальне поранення, що і могло стати причиною смерті військового.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інцидент розслідують як умисне вбивство. Про це увечері повідомили у поліції Запорізької області.

Хоча точної імені військового правоохоронці не розкрили, та перед цим Оперативне командування "Південь" розповідало 28 червня, що командира 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковника Володимира Коннонікова знайшли мертвим.

Правоохоронці надали кваліфікацію у цій справі за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.

"Поліцейські здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону", — розповіли у поліції.

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У померлого офіцера 154-ї ОМБр ЗСУ знайшли вогнепальне поранення Фото: Скрін

Варто зазначити, що в ОК "Південь" перед цим наголошували, що командира мертвим знайшли військовослужбовці. Повідомлялося, що на його тілі, за попередніми даними, не було виявлено ознак, які б вказували на насильницьку смерть.

Наразі всі обставини та подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше Федерація пауерліфтингу України повідомила про загибель на фронті пауерліфтера Михайла Маркуша, який був призером чемпіонатів світу серед юніорів, чемпіоном Європи та українським рекордсменом.

Також 26 червня в етері американського телеканалу повідомили про загибель на фронті колишнього продюсера ABC News Максима Середчука, який був військовим Збройних сил України.