В Башкортостане остановился нефтехимический гигант "Салават": ремонт после удара БпЛА, — Reuters

Дроны, атаковавшие предприятие "Газпромнефтехим Салават" в Башкортостане, повредили установки первичной переработки нефти, в результате чего производственный процесс полностью остановился, сообщили СМИ. Ремонт может занять несколько месяцев, при этом российские власти заверили, что всё восстановят в течение нескольких дней. Какие повреждения получил завод "Салават" и какие проблемы могут возникнуть при ремонте?

Завод "Газпром нефтехим Салават" лишился двух мощных нефтеперерабатывающих установок, говорится в материале агентства Reuters. Дроны повредили установку АВТ-6 мощностью 17 140 тонн в сутки и АВТ-4 мощностью 11 430 тонн в сутки. Российский нефтехимический завод "приостановил работу", написали журналисты со ссылкой на два анонимных источника в РФ.

Агентство Reuters привело комментарий губернатора Башкортостана Радия Хабирова, который заверил, что ремонт продлится, якобы, "несколько дней". Между тем анонимные собеседники журналистов уточнили, что помимо двух установок первичной переработки нефти повреждены установки вторичной переработки.

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"Ремонт может занять несколько недель или даже месяцев", — процитировали СМИ слова источников.

"Газпромнефтехим Салават" — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, ранее носивший название "Ново-Ишимбайский НПЗ". Мощность завода по состоянию на 2024 год — переработка 7,2 млн тонн нефти в год, что составляет 2,7% от общего объема переработки в России. Reuters сообщило, что установки "Салавата" производили 2,5 млн тонн дизеля, 1,5 млн тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута: из-за длительного ремонта у россиян и дальше будут проблемы с топливом. Кроме того, дополнительная продукция — сжиженный газ, бутиловый спирт, полиэтилен, полистирол, а также аммиак (используется в процессе производства взрывчатых веществ и удобрений).

Отметим, что в Telegram-канале OSINT-специалистов "КиберБорошно" уточнили детали поражения завода "Салават". В частности, аналитики провели геолокацию места попадания: АВТ-6 — это точка с координатами 53.405917,55.902397: установка обеспечивала 60% мощностей предприятия. АВТ-4 — это точка 53.413704,55.884879: соответственно — 40%. В сообщении отмечается, что видео с места происшествия четко показало, что над обоими пострадавшими объектами поднялся дым.

Взрывы в РФ — точки поражения на "Газпром нефтехим Салават" 14 июля Фото: Telegram / КіберБорошно

Взрывы в РФ — атака на "Газпром нефтехим Салават"

Отметим, что Силы обороны не раз наносили удары по"Газпром нефтехим Салават", расположенному в 1400 км от Украины в Башкортостане в городе Салават. Последний удар, после которого остановилось мощное российское предприятие, был нанесен в ночь на 14 июля. В российских пабликах появилась серия фото и видео с места событий: видны облака дыма над предприятием, иногда слышны звуки двигателей БПЛА. Российские власти сначала умалчивали о попадании, но позже признали, что дроны повредили местный нефтеперерабатывающий завод.

Между тем ранее "Газпромнефтехим Салават" также подвергался ударам дронов. Такие атаки имели место, например, как минимум один раз в 2024 году: немецкое издание Bild написало, что этот удар стал"унижением для Путина". Дважды — в 2025 году: обе атаки на предприятие в Уфе произошли в сентябре.

Напоминаем, что после атаки дронов и попаданий прекратил работу Московский НПЗ, поставляющий бензин в российскую столицу: аналитики сообщили, как долго продлится ремонт. В июле произошёл налёт на Омский НПЗ, который является крупнейшим предприятием по производству бензина, керосина и дизельного топлива.