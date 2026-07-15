У Башкортостані спинився нафтохімічний гігант "Салават": ремонт після удару у БпЛА, — Reuters

Дрони, які атакували підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, пошкодили установки первинної переробки нафти, й внаслідок цього повністю зупинився виробничий процес, повідомило медіа. Ремонт може тривати кілька місяців, при цьому російська влада запевнила, що все відновить протягом кількох днів. Які пошкодження отримав завод "Салават" та які можуть виникнути проблеми з ремонтом?

Завод "Газпром нафтохім Салават" втратив дві потужні установки переробки нафти, ідеться у матеріалі медіа Reuters. Дрони пошкодили установку АВТ-6 потужністю 17 140 тонн на добу та АВТ-4 потужністю 11430 тонн на добу. Російський нафтохімічний завод "призупинив роботу", написали журналісти з посиланням на два анонімні джерела у РФ.

Reuters навело коментар губернатора Башкортостану Радія Хабірова, який запевнив, що ремонт триватиме начебто "кілька днів". Тим часом анонімні співрозмовники журналістів уточнили, що окрім двох установок первинної переробки нафти пошкоджені установки вторинної переробки.

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"Ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців", — процитувало медіа слова джерел.

"Газпром нафтохім Салават" — одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, яке раніше мало назву "Ново-Ішимбайський НПЗ". Потужність заводу станом на 2024 рік — переробка 7,2 млн тонн нафти на рік, і це становить 2,7% усієї переробки Росії. Reuters написало, що установки "Салават" випускали 2,5 млн тонн дизелю, 1,5 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту: через тривалий ремонт росіяни матимуть і далі проблеми з пальним. Крім того, додаткова продукція — скраплений газ, бутиловий спирт, поліетилен, полістирол і також аміак (використовується у процесі виготовлення вибухівки та добрив).

Зауважмо, у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" уточнили деталі ураження заводу "Салават". Зокрема, аналітики провели геолокацію влучання: АВТ-6 — це точка з координатами 53.405917,55.902397: установка забезпечувала 60% потужностей підприємства. АВТ-4 — це точка 53.413704,55.884879: відповідно — 40%. У дописі наголошується, що відео з місця поді чітко показало, що здійнявся дим над обома ураженими об'єктами.

Вибухи у РФ — точки ураження на "Газпром нафтохім Салават" 14 липня Фото: Telegram / КіберБорошно

Вибухи у РФ — атака на "Газпром нафтохім Салават"

Зазначимо, Сили оборони не раз атакували "Газпром нафтохім Салават", розташований за 1400 км від України у Башкортостані у місті Салават. Останній удар, після якого спинилось потужне російське підприємство, сталося в ніч на 14 липня. У російських пабліках з'явилась серія фото та відео з місця подій: бачимо хмари диму над підприємство, інколи чути звуки моторів БпЛА. Російська влада спершу мовчала про влучання, але згодом визнала, що дрони пошкодили місцеве нафтопереробне підприємство.

Тим часом раніше "Газпром нафтохім Салават" також потрапляв під удари дронів. Такі атаки відбулись, наприклад, мінімум один раз у 2024 році: німецьке медіа Bild написало, що удар став "приниженням для Путіна". Двічі — у 2025: обидві атаки на підприємство в Уфі відбулась у вересні.

Нагадуємо, після атаки дронів та влучань припинив роботу Московський НПЗ, який постава бензин російській столиці: аналітики повідомили, як довго триватиме ремонт. У липні відбувся наліт на Омський НПЗ, який є найпотужнішим підприємством з виробництва бензину, гас та дизель.