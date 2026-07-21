Летят на 200 км: Украина впервые показала дрон "Лютый" с четырьмя ракетами (фото)

Украинский ударный дрон Ан-196 "Лютый" получил новое вооружение, и впервые модифицированный беспилотник показали на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо (Farnborough International Airshow-2026), сообщили СМИ. На фото с экспозиции компании "Укроборонпром" — БПЛА, под каждым крылом которого закреплены по две ракеты.

"Лютый" впервые представили на выставке в Фарнборо, говорится в материале СМИ "Оборонка". На выставке продемонстрировали реальный дрон с макетами различных боевых частей. Выяснилось, что помимо взрывчатки, доставляемой к стратегическим целям РФ, имеется также дополнительное вооружение — четыре малогабаритные ракеты, которые размещаются под трехметровыми крыльями. Сравнение длины ракеты с длиной четырёхметрового корпуса позволяет оценить размеры нового средства поражения — это около 1,5–2 м.

В СМИ сообщили, что наличие ракет на "Лютом" превращает его в многоразовое оружие, способное выполнять боевые задачи и возвращаться, а не просто выступать в роли дрона-камикадзе. Обновленный БПЛА назвали "многоразовой платформой для нанесения ударов в глубину фронта". Также приведены некоторые характеристики этих ракет — максимальная дальность около 200 км, скорость около 500 км/ч. Не уточняется, сколько взрывчатки они несут и какие цели могут поражать — будь то другие дроны, возможно, авиация РФ или наземные цели.

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"Оборонка" и в социальной сети X опубликовали серию фотографий дрона "Лютый" с ракетами под крыльями.

Дрон "Лютый" — как выглядит беспилотник "Укроборонпром" с новыми ракетами Фото: X (Twitter)

Дрон "Лютый" — как выглядят новые ракеты под крыльями Фото: X (Twitter)

Farnborough Airshow 2026 — международное авиашоу, которое проходит на аэродроме Фарнборо с 20 по 24 июля. В ходе авиашоу демонстрируются лучшие образцы авиации и устраиваются зрелищные воздушные шоу. Первые три дня, с 20 по 23 июля, — это выставка мировых компаний, переговоры и заключение соглашений, а последний день — презентации для молодежи, сообщили на портале мероприятия.

Дрон "Лютый" — подробности

Фокус писал о дроне Ан-196 "Лютий", с помощью которого Украина наносит удары по целям в глубине территории РФ. Основные характеристики ударного беспилотника — дальность около 1400 км, боевая часть 65–75 кг, длина 4 м, размах крыльев 7 м, скорость до 160 км/ч. Первое известное применение зафиксировали в феврале 2023 года, и с тех пор в сводках командования не раз фигурировал Ан-196.

Один из примеров использования дрона "Лютый" — атака на завод по производству взрывчатых веществ в Дзержинске под Нижним Новгородом в РФ. Город расположен на расстоянии 900 км от Украины, а цеха были защищены земляными валами и ЗРК "Панцирь-С1". Беспилотник преодолел российскую систему ПВО и поразил производственные помещения. На спутниковых снимках с последствиями удара заметны пробоины на крышах цехов №1 и №2, а вокруг — ещё около 30 зданий.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подтвердил воздушную атаку на стратегические объекты РФ в Московской области. На видео с места событий россияне зафиксировали дрон, по очертаниям похожий на Ан-196 "Лютый", который летел чуть выше верхних этажей многоэтажек. Под удар попали два склада Wildberries и нефтебаза возле Подольска к югу от Москвы.

Напоминаем, что 1 июля стало известно о нападении дронов "Лютый" на завод ВПК "Купол" в РФ, преодолевших расстояние в 1300 км.