Летять на 200 км: Україна вперше показали дрон "Лютий" з чотирма ракетами (фото)

Український ударний дрон Ан-196 "Лютий" отримав нове озброєння, і вперше модифікований безпілотник показали на Міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо (Farnborough International Airshow-2026), розповіли медіа. На фото з експозиції компанії "Укроборонпром" — БпЛА, під кожним крилом якого прикріпили по дві ракети.

"Лютий" вперше демонструвався на виставці у Фарнборо, ідеться у матеріалі медіа "Оборонка". На виставці показали реальний дрон з макетами різних бойових частин. З'ясувалось, що окрім вибухівки, яку доправляють до стратегічних цілей РФ, є також додаткова зброя — чотири малогабаритні ракети, які поміщаються під триметровими крилами. Порівняння довжини ракети відносно довжини чотириметрового корпусу дають можливість оцінити розміри нового засобу ураження — це близько 1,5-2 м.

Медіа написало, що наявність ракет у "Лютого" перетворює його у багаторазову зброю, яка може виконувати бойове завдання та повертатись, а не лише як дрон-камікадзе. Оновлений БпЛА назвали "багаторазовою платформою для ударів углибину фронту". Також наведені деякі характеристики цих ракет — максимальна дальність близько 200 км, швидкість близько 500 км/год. Не уточнюється, скільки вибухівки вони несуть та які цілі можуть уражати — чи це інші дрони, чи, можлива, авіація РФ, чи наземні цілі.

Відео дня

"Оборонка" та у соцмережі X опублікували серію фото дрона "Лютий" з ракетами під крилами.

Дрон "Лютий" — як виглядає безпілотник "Укроборонпром" з новими ракетами Фото: X (Twitter)

Дрон "Лютий" — як виглядають нові ракети під крилами Фото: X (Twitter)

Farnborough Airshow 2026 — міжнародне авіашоу, яке проводять на аеродромі Фарнборо з 20 по 24 липня. Під час авіашоу демонструються найкращі зразки авіації та влаштовують ефектні шоу у повітрі. Перші три дні, з 20 по 23 липня, — це виставка світових компаній, переговори та угоди, останній день — презентації для молоді, розповіли на порталі заходу.

Дрон "Лютий" — деталі

Фокус списав про дрон Ан-196 "Лютий", яким Україна дістає до цілей вглибині території РФ. Основні характеристики ударного безпілотника — дальність близько 1400 км, бойова частина 65-75 кг, довжина 4 м, розмах крил 7 м, швидкість до 160 км/год. Перше відоме використання зафіксували лютому 2023 року, і з того часу у зведеннях командування не раз фігурував Ан-196.

Один з прикладів використання дрона "Лютий" — атака на завод вибухівки у Дзержинську під Нижнім Новгородом у РФ. Місто розташоване на відстані 900 км від України, а цехи захистили земляними валами та ЗРК "Панцир-С1". Безпілотник здолав російську систему ППО та влучив у виробничі приміщення. На супутникових з наслідками ураження: помітили отвори на дахах цехів №1 та №2, а навколо — ще близько 30 будівель.

У липні президент України Володимир Зеленський підтвердив повітряну атаку на стратегічні об'єкти РФ у Московській області. На відео з місця подій росіяни зафіксували дрон, за обрисами схожий на Ан-196 "Лютий", який летів ледь вище горішніх поверхів багатоповерхівок. Під удар потрапили два склади Wildberries та нафтобаза біля Подольська на південь від Москви.

Нагадуємо, 1 липня стало відомо про атаку дронів "Лютий" по заводу ВПК "Купол" у РФ, пролетівши 1300 км.